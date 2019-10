Debutta la Panodomenica caccia ai pass e telefoni caldi

LA SPERIMENTAZIONE

PESARO Debutta questa mattina la Panodomenica - come l'ha ribattezzata il sindaco Matteo Ricci - dopo un sabato all'insegna del rombo dei motori fra moto Benelli e auto sportive. Strada Panoramica chiusa dalle 6.30 alle 11.30 e se per gruppi, biker e appassionati delle camminate sul San Bartolo c'è l'entusiasmo della prima, residenti, gestori di bar, ristoranti o strutture come campeggi e B&b, continuano ad avere dubbi e perplessità. «Una scelta che poteva essere condivisa e migliorata - dicono - ascoltando direttamente la voce di chi sul San Bartolo ci vive e lavora».

Buon senso

Il sindaco intanto si aspetta buon senso e sensibilità da parte di tutti: «Vedo troppo pessimismo, bastano due o tre domeniche di avvio della sperimentazione, e vedrete che poi le Panodomeniche diventeranno una routine. Fruitori del San Bartolo e categorie saranno in grado di gestirsi autonomamente». E già si pensa a future migliorie e a una modifica dell'ordinanza in vigore per permettere a tutti di vivere pienamente il San Bartolo, soprattutto nella bella stagione. Intanto ieri nella sede del sesto quartiere San Bartolo, a Fiorenzuola, dipendenti comunali e vigili al lavoro per il rilascio degli ultimi pass autorizzati con un via vai continuo di residenti. Permessi: sono 50 i pass rilasciati dal sesto quartiere, spiega la segretaria comunale, fra permessi temporanei che includono attività stagionali e dipendenti e altri pass definitivi per i residenti. Una ventina i permessi rilasciati dal comando dei vigili di Gabicce. Nonostante la rimodulazione dell'orario con la riapertura anticipata alle 11.30, come richiesto dal sesto quartiere e dalla Comunità del parco, l'ordinanza che regolamenta la chiusura della strada Panoramica per cinque ogni domenica mattina, è ancora difficile da interpretare per i residenti dei borghi, di Focara, Casteldimezzo fino a Santa Marina.

I dubbi

«C'è ancora un po' di confusione ammette la segretaria comunale, ieri mattina in servizio nella sede di Fiorenzuola in questi giorni abbiamo ricevuto tante telefonate e altrettanti i residenti che un po' da tutto il perimetro del parco si sono presentati in ufficio anche solo per avere informazioni. C'è preoccupazione in particolare fra i gestori delle attività, dai ristoranti ai campeggi. Non è ancora chiaro, o meglio l'ordinanza al momento non lo specifica, quanti e quali tipologie di permessi pass rilasciare ai campeggiatori, soprattutto nel periodo primavera-estate». Come funziona: per tutti i residenti o i titolari delle stesse attività economiche lungo la Panoramica e dentro i borghi, il pass che è stato rilasciato è permanente, valido fino al prossimo anno. Tutti coloro che hanno i permessi pass, ci spiegano dal comando dei vigili, soprattutto i gestori delle attività, che dai borghi o dalla Statale devono percorrere la Panoramica, devono lasciarlo esposto sul parabrezza della propria auto o scooter. La raccomandazione in caso di necessità e di spostamenti, è comunque quella di utilizzare il percorso più breve per raggiungere la Panoramica e il pass serve per facilitare il controllo ai varchi da parte delle forze dell'ordine.

Le alternative

Va ricordato che si potranno raggiungere i borghi per il pranzo in uno dei suoi ristoranti da Fiorenzuola a Santa Marina, o per le celebrazioni domenicali della santa Messa, usufruendo di percorsi extra strada provinciale 44 Panoramica: per raggiungere Casteldimezzo, imboccando dalla Statale strada Vincolungo, per salire a Focara da Siligata a strada per Fiorenzuola, arrivando nel centro della piazzetta e utilizzando anche l'accesso secondario di strada Val Regina per tornare sulla Statale. Per Santa Marina dalla statale prendere strada dei Canneti e infine per Baia Vallugola, da Colombarone, per strada San Cristoforo.

Letizia Fancesconi

