Daspo contro bivacchi e degrado ma d'estate cambia la zona rossa

I CONTROLLIPESARO Una media di tre Daspo urbani al mese in zone centrali e aree sensibili della città dall'inizio dell'anno. Così prosegue la prevenzione e la lotta contro il degrado che vede operare insieme polizia municipale e Questura. Dall'ultimo monitoraggio del reparto Gea della polizia locale, per i primi sette mesi, risultano 23 ordini di allontanamento nell'ambito urbano. Provvedimenti rivolti soprattutto a soggetti extracomunitari al di fuori dei percorsi delle cooperative e dei richiedenti asilo.Il datoL'altro dato da prendere in...