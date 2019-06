Dalla zona mare al centro, lo storico Bristolino riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SFIDAPESARO Bentornato Bristolino. Riapre in centro lo storico ristorante aperto sul lungomare accanto alla Palla. Un locale diventato un punto di riferimento per la ristorazione pesarese (e non solo) grazie alle capacità dei due titolari Lorenzo e Bibo. Fino alla chiusura avvenuta nel 2013. Poi, dopo una lunga pausa, la decisione di riaprire in via Mazzolari ristrutturando l'immobile e realizzando anche un meraviglioso giardino esterno ricco di colori e profumi. «Abbiamo ricominciato con la volontà di fare un regalo a Pesaro - spiega...