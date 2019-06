«Dall'ex tribunale per noi un danno da 150mila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL NODOPESARO La nuova giunta si ritrova il contenzioso aperto per il fermo lavori all'ex Tribunale di via San Francesco. Partito il procedimento di accertamento tecnico e legale, dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice, oltre un mese fa. E' fissato per il prossimo 15 giugno un sopralluogo fra Comune e impresa appaltatrice Co.Ges. Ap di Napoli all'interno del complesso da ristrutturare di via San Francesco. E sempre entro quella data, l'impresa dovrà riconsegnare il cantiere al Comune, che dovrà procedere poi con un...