Dall'Area vasta 1 mobilità passiva ospedaliera per 43 milioni

PESARO Quella di ortopedia traumatologia è la specialità che vede più in sofferenza il sistema sanitario regionale: per queste prestazioni sanitarie si registra il flusso maggiore di mobilità passiva, ovvero le spese che la Regione deve rifondere per i marchigiani che scelgono di farsi operare o curare in altre regioni. I volumi in euro di questa mobilità passiva extraregionale relativa alle dimissioni ospedaliere è pressoché un quarto del totale, precisamente il 24,70%, per la disciplina di ortopedia traumatologia. Un dato che corrisponde a un'uscita finanziaria di 31.465.582 euro, di cui la maggior parte assorbita dal privato convenzionato (22.682.564) e il resto dalla sanità pubblica (8.783.018). A riprova di un problema cronico, che è particolarmente accentuato in provincia di Pesaro Urbino dove si registrano i dati più alti di mobilità passiva nell'ambito della regione, l'incidenza delle altre specialità è di gran lunga inferiore: chirurgia generale 10,70%, rieducazione funzionale 10,30%, cardiologia 6,90%, cardiochirurgia 5,20%, neurologia 3,90%, urologia 3,60%, ostetricia ginecologia 3,40%, medicina generale 3% e oncologia 2,90%. Il quadro, riferito alla mobilità passiva pre Covid con i valori registrati nel 2016, emerge dall'accordo di programma che un anno fa la Regione Marche propose al Ministero della salute per destinare i 104,9 milioni di euro dello Stato, stanziati per gli investimenti sanitari, al nuovo ospedale di Marche Nord a Muraglia, integrati da 16,4 milioni di fonte regionale in abbinamento al project financing della cordata delle imprese capeggiata dalla Renco (progetto poi congelato e in via di revoca formale). In quel documento, l'ultimo disponibile con dati utili ad analizzare il fenomeno, si dà conto specificamente anche della mobilità passiva ospedaliera nell'Area vasta 1 riferita al 2017, con ben un quinto dei ricoveri di residenti della provincia registrato fuori regione (il 20,13% dei 55.494 ricoveri complessivi per una spesa di 43.747.519 euro) e quasi il 10% (9,42) in altre province. E, puntualmente, le prestazioni ortopediche sono quelle con i numeri più alti, in particolare per la sostituzione di articolazioni maggiori o il reimpianto degli arti inferiori e gli interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezioni.

Lorenzo Furlani

