Dal sottofondo dell'auto spunta la polvere bianca sigillata con cura

PESARO Sono state poste entrambe sotto sequestro le due auto, utilitarie, che sono state perquisite dai carabinieri nel corso dell'operazione scattata all'alba tra Riccione, Pesaro e Fano. Entrambe erano in dotazione alla coppia albanese finita in manette e ora in carcere. Ma mentre nella prima perquisizione avvenuta nella casa di Riccione non è stato trovato nulla, la vera sorpresa è venuta dal doppiofondo dell'auto in custodia a Fano nella casa degli anziani genitori della coppia (ritenuti estranei alla vicenda). Ma il lavoro per gli inquirenti è solo agli inizi. Anche se l'inchiesta parte dal Belgio, sarà interessate ricostruire gli anelli finali della catena dello spaccio. La coppia avrebbe avuto il compito di corriere per poi consegnare la partita di droga ad altri che l'avrebbero immessa sulle piazze arrivando ai destinatari finali, ovvero i clienti/consumatori. Una droga il cui quantitativo ultimo sarebbe stato notevolmente aumentato per l'effetto dei tagli per il confezionamento delle dosi. Analisi sono in corso proprio per appurare la qualità della sostanza stupefacente sequestrata. La cocaina purissima arrivava direttamente dalla Colombia in nave fino ad Anversa, stoccata in Belgio e spedita in Italia dove veniva poi smerciata sulle varie piazze di riferimento.

