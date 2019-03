Dal sindaco ai candidati tutti presenti per l'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI C'ERAPESARO Gli studenti hanno manifestato per l'ambiente non solo in piazza del Popolo. All'istituto comprensivo di villa San Martino gli alunni delle elementari e delle medie si sono ritrovati nel cortile della scuola Don Bosco e hanno letto a turno alcuni brani dedicati a Greta. Anche la scuola primaria Chiara Lubich ha aderito allo sciopero #fridayforthefuture con tutti i maestri ed i bambini. Hanno sfilato lungo le vie del quartiere colorandolo di slogan, manifesti, bigliettini preparati dai bambini per informare e per sostenere la...