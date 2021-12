«Dal Comune niente aumenti o ritocchi a tributi e imposte»

LA MANOVRA

PESARO Un bilancio comunale che guarda al futuro ma che non tocca le tasse e non mette le mani nelle tasche dei contribuenti, o almeno non in più rispetto a quanto già previsto rispetto alle attuali aliquote dei tributi locali. I cittadini pesaresi «non avranno alcun aumento o ritocco». Parola di Riccardo Pozzi, assessore al Bilancio del Comune di Pesaro che lunedì prossimo, 20 dicembre, in consiglio comunale porterà all'approvazione del voto il bilancio di previsione elaborato sulle linee strategiche del Documento Unico di Programmazione (Dup). Per l'assessore quello del 2022 è un bilancio «fortemente radicato nel presente», perché «un terzo della parte corrente del bilancio è sul welfare». Parliamo di oltre 30 milioni che l'Amministrazione comunale dedica ai servizi sociali e politiche educative (di cui più di 24 per i servizi), gli asili nido (più di 4milioni), il trasporto scolastico (compreso quello per ragazzi con disabilità, per un totale di 650mila euro).

Di cosa si tiene conto

«Servizi - puntualizza l'assessore - che tengono conto di quelle che sono le nuove fragilità alla luce della pandemia in atto. E lo facciamo mantenendo fermi tributi e tariffe (anche quelli sugli immobili, le aliquote e le agevolazioni Imu). La pressione fiscale non avrà adeguamenti inflattivi e resteranno attenzioni anche per la detassazione per le nuove attività o fasce di esenzione Irpef sotto i 15 mila euro». Rientra in quest'ottica, lo stanziamento, in accordo con l'assessorato alle Politiche sociali e con le parti sociali, di un fondo anticrisi di oltre 300mila euro, per realizzare già nei primi mesi del 2022, «una serie di interventi di sostegno al disagio abitativo, ai riflessi del caro bollette e all'aumento dei prezzi legato all'inflazione per le fasce più deboli». Poi c'è l'altra parte della spesa corrente, ovvero quella che guarda alla promozione turistica e non solo. «Per noi è la primavera delle iniziative e degli attrattori culturali perché crediamo che il 2022 sarà l'anno della rinascita». La terza parte del bilancio è dedicata agli investimenti «con finanziamenti già portati a casa sui contenitori, l'edilizia scolastica e la parte degli spazi pubblici. Il 2022 sarà un anno record per gli investimenti.

Le premesse

Almeno sulla carta, in base alle premesse e agli annunci. Un fronte che vale indicativamente 65 milioni di risorse destinate al futuro della città grazie al Pnrr. «La parola d'ordine -specifica - è il no incompiute e cantierabilità, perché i progetti inseriti nel recovery plan devono essere appaltati entro un anno e mezzo e conclusi entro 4-5 anni». Dall'altro i bandi e contributi già ottenuti, che permetteranno di realizzare: il ponte ciclopedonale sul Foglia e il percorso ciclopedonale da via dell'Acquedotto alla stazione ferroviaria (3,8 milioni); la messa a norma del sottopasso della stazione (705mila); la ciclabile di via fratti (500mila), il progetto Move on bike lungo il Foglia (922mila euro), così quello su viale Cialdini e altri interventi. Via all'intervento al parcheggio di Villa Marina (120mila) che rafforza la pedonalizzazione di viale Trieste e gli investimenti sul lungomare che comprendono anche il nuovo piazzale D'Annunzio. Poi la messa in sicurezza di strade, viadotti e ponti: 3 milioni per il cavalcaferrovia di via Montegrappa. Rientrano nella visione di futuro anche gli interventi sui grandi contenitori culturali - Palazzo Almerici (4,5 milioni), palazzo San Domenico (7,7 milioni), palazzo Mazzolari Mosca (8 milioni) e quelli inseriti nei 45 milioni finanziati dai PINQuA (San Benedetto, centro storico e borghi) che otterranno 1,2 milioni ciascuno, come prima tranche, nel 2022. Tra gli elementi centrali l'edilizia scolastica.

Edilizia scolastica

Nel dettaglio: per la scuola elementare di Borgo Santa Maria (380mila), per la primaria di Monteciccardo (520 mila), per la elementare di via Fermi 600mila, per la nuova Dante Alighieri (6,6 milioni), per il polo dell'infanzia di via Rigoni (3,7 milioni) e per via Togliatti (3 milioni).

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA