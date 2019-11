Dal buco verde di Pantano partirà il piano di recupero

IL PROGETTO

PESARO Lo avevamo ribattezzato il buco verde di Pantano. Ora per quell'area incolta e circondata da edifici abbandonati c'è una luce di recupero anche se il piano urbanistico, nelle sue destinazioni (carichi di cemento, altezze degli edifici, e spazi per la sosta) fa discutere, come emerso dalle riserve espresse nell'ultimo consiglio comunale. E' il rettangolo che costeggia via Solferino, tra l'Ipercoop e l'edificio ex Copredil ora impacchettato. A distanza di tempo, in attesa dei prossimi interventi edificatori che comunque non saranno dietro l'angolo, la situazione sembra migliorata. Al sopralluogo l'area appare sicuramente più curata nella parte centrale, ma è sui lati che sono indelebili segni di incuria, con la vegetazione incolta e la recinzione rovinata e divelta in più punti.

Versante opposto

Sul versante opposto a via Solferino, davanti a un piccolo parcheggio per residenti e fruitori dell'Ipercoop, il degrado viene manifestato da un capannone abbandonato, affiancato da altri immobili senza più utilizzo, al cui interno si notano, tra le lamiere dell'ingresso, pneumatici accatastati in più punti. I residenti hanno da tempo segnalato in zona anche un sito in disuso tra via Costa e via Treves. Un ex deposito utilizzato per lo smaltimento di vari materiali, che presenta ampie tettoie arrugginite, vetrate divelte, e degrado interno. In questo caso, così come per altri buchi neri di quel comparto, è stato chiesto da chi abita in zona di applicare l'ordinanza sul decoro. Se la variante di via Solferino avrà uno sbocco con l'arrivo dei cantieri, dopo che il piano era scaduto trascorsi più di 10 anni, spiccherà sopra qualsiasi altra costruzione una torre residenziale di nove piani, con circa 40 metri di altezza, gemella della vela dell'Ipercoop.

Che cosa di prevede

Rispetto alla precedente variante è stata accorpata in un unico blocco la parte commerciale, che non sarà più mescolata con il residenziale. Inoltre, 1000 metri quadri verranno destinati a servizi. Ci sarà un magazzino commerciale-terziario di trenta metri quadri che ha fatto storcere il naso all'opposizione, e i parcheggi non più sotterranei, ma in superficie, modifica che non è piaciuta al consigliere Pd Michele Gambini, anche se nel prossimo passaggio urbanistico l'assessore Nobili e i tecnici hanno promesso che ci sarà una valutazione per rivedere gli spazi legati alla sosta. Le segnalazioni sul mancato decoro in quel pezzo di città fioccano: «Via Giolitti altezza parcheggio del Tack's: il parcheggio è pieno di immondizia lungo il bordo strada e presso le aiuole, piene anch'esse di spazzatura. Vedo scarponi, libri, tanichette di plastica ed altro abbandonati dappertutto da molti mesi. Ho segnalato al Comune che aveva promesso via email di sollecitare Marche Multiservizi per provvedere. Inoltre anche qui ho trovato svariati tetti in eternit», dice un abitante. E poi c'è il triangolo all'incrocio tra via Ponchielli, via Solferino e via Giolitti, regolato dalla rotatoria. Guardiamo intorno: lo stabile ex Copredil, resta in condizioni fatiscenti, ma almeno è stato coperto.

Carichi da rivedere

L'ex stazione di servizio sul versante di via Ponchielli, lato mare, con le strutture demolite e il sito asfaltato. I residenti chiedono, e lo hanno fatto anche attraverso i social, che venga risistemato anche l'ex distributore di benzina, lì di fronte, sul lato di via Ponchielli, che guarda a nord, all'incrocio con via Solferino sul tratto che porta al campus scolastico. Per lo stabile ex Copredil, all'angolo di via Solferino si dovrà rivedere il carico e la previsione urbanistica. Gli uffici attendono un nuovo progetto che il privato dovrà presentare tenendo conto che il complesso è in mano al curatore fallimentare. I privati che costituivano la vecchia società sono proprietari dello stabile rosso e di altre tre porzioni di aree vicine soggette a vecchie previsioni urbanistiche da rivedere.

