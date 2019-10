Dai contenitori alle case 4000 immobili fantasma

LA STRATEGIA

PESARO La sfida di Pesaro 2030 è quella di dare un nuovo impulso alla città del futuro attraverso la leva urbanistica, pensando a infrastrutture e investimenti. Ma c'è anche un altro dato su cui anche i sindacati chiedono attenzione e riguarda gli immobili inutilizzati. Edifici pubblici e privati su cui effettuare ragionamenti. E' questo il senso di un recente tavolo tra Cgil, Cisl e Uil e il Comune di Pesaro. Un argomento che sta molto a cuore a Maurizio Andreolini, segretario generale della Cisl Pesaro.

La vetustà

«Il tavolo per il tema Pesaro 2030 lo riteniamo strategico e fondamentale perché oltre all'amministrazione pubblica vede la partecipazione di associazioni datoriali ma anche ingegneri e architetti. Insomma un progetto a tutto tondo. Dall'ultima riunione è emerso un dato importante. Ovvero che circa 4000 immobili a Pesaro sono inutilizzati. Parliamo di appartamenti, uffici e grandi contenitori. È ovvio che una programmazione strategica debba ripartire da qui. E da un altro dato: ovvero che il 76% del totale degli immobili è datato prima del 1980. Questo significa pensare a una riqualificazione generale, anche da un punto di vista energetico e sismico. Un'edilizia che possa far ripartire i vari segmenti economici collegati. Da un punto di vista economico quegli immobili possono servire in parte alla ricollocazione delle attività produttive e commerciali. La fetta più importante degli edifici inutilizzati è nelle periferie, quindi serve un loro recupero. E in questo senso si è parlato anche di trasporto pubblico locale e viabilità, che può essere anche studiata per favorire le attività commerciali. Occorre delineare un futuro anche per le zone industriali. L'obiettivo è che la manifattura possa sempre trovare degli spazi per crescere».

Il paradigma

In questo senso l'idea del sindaco Matteo Ricci e della giunta è di avere un Prg meno rigido, più flessibile. Che applichi il paradigma del costruire sul costruito. Nelle grandi aree a vocazione artigianale tra cui via Toscana e via Fermo, la previsione urbanistica ne limita la trasformazione. Zone ormai semivuote. Per questo servono destinazioni più flessibili, per trasformarle, in futuro, in base all'esigenza di mercato e all'andamento dell'economia. A Pesaro sono stati censiti dall'Osservatorio Immobiliare Fiaip 27.103 abitazioni civili, 16.532 immobili a carattere economico. Le abitazioni occupate risultano l'81% del totale disponibile, il resto è per il mercato. Un dato che torna con quanto emerso nel tavolo di Pesaro 2030.

Il cambio di uso

«Quanto ai grandi contenitori continua Andreolini è importante pensare all'edilizia popolare, con un utilizzo sapiente del cambio di destinazione d'uso. Gli strumenti urbanistici non sono sempre semplici, ma programmare è la base per poter arrivare a investire e crescere». Tra i pallini del sindacato c'è appunto anche quello dei grandi contenitori come il San Benedetto. Le sue condizioni sono molto critiche dopo 38 anni di abbandono e sono ulteriormente peggiorate proprio di recente. «La Regione non può più permettersi di abbandonare al suo destino una struttura così importante, anche del punto di vista finanziario. Deve essere centrale nella programmazione della città per il Comune di Pesaro. Per il San Benedetto va individuato un uso compatibile con la città e sostenibile economicamente. Pensiamo possa essere una sede naturale per diventare un incubatore pubblico per start up. Un progetto in cui coinvolgere il mondo universitario, tecnico, scientifico affinché l'incubatore sia una grande opportunità di sviluppo sia per l'accademia che per il territorio generando risorse ed occupazione».

La panoramica

Tra i grandi contenitori oltre al vecchio palas di viale dei Partigiani di cui sono partiti i lavori per l'auditorium, l'ex tribunale di via San Francesco dove è tutto fermo ma che ospiterà uffici comunali, Palazzo Ricci con la cittadella della musica, San Domenico con il polo del food e forse universitario, l'ex carcere minorile di via Luca della Robbia, gli Orti Giulii, l'ex Bramante già destinato ad altro e Villa Marina che appartiene all'Inps e che non si riesce a piazzare all'asta. Poi occhio al green. Già 150 ettari sono tornati a destinazione verde o agricola e recentemente è stata firmata la delibera per far nascere 20 ettari di boschi in città in 16 aree. Andreolini annuncia che domani chiederà un nuovo incontro al sindaco Ricci per affrontare anche il tema dei fondi anticrisi e solidarietà per il sociale.

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA