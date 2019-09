Dai capannoni dismessi spazio per la musica live

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAPESARO Se partiamo dal dato oggettivo che mancano in città strutture da destinare ai più giovani, dove permettere animazione e pubblico spettacolo il progetto del sindaco Matteo Ricci insieme all'assessore all'Urbanistica, Andrea Nobili e all'architetto, Marco Tamino, rappresenta un concreto tentativo di risposta. Il proposito è individuare aree lontane dal centro città, sulle quali recuperare spazi e strutture in grado di incrementare le occasioni di ritrovo e svago per i ragazzi, con la particolarità di fare musica e di...