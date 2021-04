Dai 15 ai 20 tavoli allestiti per saggiare il gradimento

PESARO Prenotazioni e clienti al tavolo, condizionate dal meteo nei locali del lungomare. Non è tanto un problema di spazio e tavoli all'esterno a preoccupare Mario Di Remigio, gestore del ristorante Polo e presidente dei ristoratori Confcommercio: «Circa una quindicina di tavoli esterni per cominciare almeno a pranzo nell'infrasettimanale sono sufficienti osserva già alcuni clienti sono arrivati, ma con il tempo così incerto si vive alla giornata. Ci stiamo già attrezzando con le richieste per il weekend del primo maggio. Va da sé che il meteo condiziona gran parte del nostro lavoro all'aperto, ma di qui a domenica la maggior parte dei locali del centro-mare, fatta eccezione per pochi casi penalizzati dalla mancanza di spazi, dovrebbero riaprire. Per il primo maggio alcune prime prenotazioni iniziano ad arrivare ma con lentezza. Gli spazi di cui disponiamo anche paralleli al marciapiede pedonale, sono tali per poter consentire di organizzare tavoli da quattro e fino a sei persone, se conviventi». Stefano Arduini meglio conosciuto come Kalle de L'Artista può contare sul dehors, anche se il nuovo tratto di isola pedonale di Levante permetterà soprattutto ad attività come la Dolce Sosta o nuovi chioschi in concessione, di beneficiare della modifica al tratto ciclabile con l'ampliamento della passeggiata pedonale. «I ristoratori del lungomare che hanno scelto di riaprire osserva possono contare su una media di 15-20 tavoli giornalieri. Spazio coperto ne abbiamo, e nel primo giorno a pranzo siamo riusciti a servire una ventina di clienti mentre il lavoro serale è ancora intermittente». Colpo d'occhio del tutto diverso rispetto al centro città lungo la statale 16 alla Trattorie Adriatica, già al completo e con alcuni clienti che intorno le 13.30, attendevano posti liberi, sotto il gazebo coperto. «Riapriamo con una ventina di tavoli interni al dehors commenta il gestore tenendo conto che questa attività in pausa pranzo ma anche a cena, vive di clienti affezionati ma soprattutto di clientela di impresa e operai. Dal prossimo mese, puntiamo a raddoppiare lo spazio esterno in attesa dell'allentamento delle restrizioni di giugno, posizionando un altro dehors coperto ma più leggero con ombrelloni e fianco dell'attuale, occupando una porzione dell'area privata a parcheggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA