Dad, l'incubo delle famiglie rebus tra ferie e baby sitter

IL NODO

PESARO Da oggi a domenica anche il Pesarese diventa zona rossa: le scuole di ogni ordine e grado ritornano in Dad. Insieme al disagio della didattica a distanza per molti bambini, un altro dei principali problemi è quello delle famiglie in cui entrambi i genitori non vedranno sospese le loro attività lavorative. In particolare chi svolge funzioni pubbliche essenziali, come autisti, forze dell'ordine e personale sanitario, esauriti gli appositi congedi, i lavoratori saranno costretti a prendere le ferie o affidare i figli ai nonni con i rischi conseguenti, oppure assumere baby sitter, una spesa non alla portata di tutti. Il rischio ulteriore è che a farne le spese siano soprattutto le donne lavoratrici.

A chi spetta il carico

«Dpcm e anche i successivi chiarimenti, non prevedono alcun intervento nemmeno per categorie come quella del personale sanitario. - afferma l'assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli - A Pesaro sono solo 7 i nidi che ospitano bambini disabili e, al momento, dobbiamo assicurare il servizio solo per loro o per bambini con disturbi specifici di apprendimento, che si ritroveranno soli con gli operatori, o, in caso di più bambini nello stesso istituto, solo in compagnia di altri bambini come loro. Forse si potevano trovare delle soluzioni per dei piccoli gruppi di bambini i cui genitori non possono lasciare il lavoro: la cosa avrebbe giovato non solo alle famiglie, ma anche ai bambini stessi. Se la situazione si dovesse prolungare la cosa auspicabile è che vengano dati dei permessi, ad uno dei genitori, di rimanere a casa mantenendo lo stipendio».

Suggerimenti

Il vicepresidente del consiglio Andrea Biancani (Pd) lancia una proposta alla Regione: «Se in zona rossa è già previsto che alcune categorie specifiche vadano a scuola in presenza, come ad esempio i disabili, è importante provare ad allargare questo diritto ai figli di quei genitori che non hanno più a disposizione strumenti normativi per prendere giorni di congedo. Il rischio altrimenti è di mettere in seria difficoltà molti lavoratori, tra cui quelli del personale sanitario». E poi ci sono le richieste. All'asilo Manfrini di Fano per esempio, una scuola dell'infanzia comunale, i rappresentanti di classe chiedono di poter svolgere alcuni laboratori in presenza, ritenuti utili ai bambini nella fascia 0-6 anni, almeno a classi e giorni alterni in modo da consentire lo svolgimento delle attività in completa sicurezza. Una richiesta che nasce dall'esigenza di garantire continuità educativa, pedagogica e sociale. Per il Comune di Pesaro l'assessore alla Solidarietà, Sara Mengucci, fa sapere che i centri diurni per disabili rimangono aperti e che presto saranno avviate delle iniziative specifiche sulla gestione del Covid nelle famiglie.

L'attesa

«Ci aspettavamo tutti il ritorno in Dad, anche se speravamo non accadesse. - commenta la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Marcella Tinazzi - Rimaniamo in attesa di un altro Dpcm che non sappiamo se inasprirà ulteriormente le attuali decisioni. Ho colto da parte dei dirigenti, ma anche degli studenti, la speranza che tutto questo serva a tornare presto in presenza. I vaccini hanno aperto autostrade di speranza e l'unica cosa che tiene alto il morale è il pensiero che questi sacrifici servano davvero a qualcosa». Rimane il dubbio sulla presenza di no vax anche nel comparto insegnanti, dopo quello sanitario, dato che ci sono docenti che hanno già dichiarato che non si vaccineranno: «Non abbiamo norme per obbligare - conclude Tinazzi - finché non avremo una opinione sulla obbligatorietà, l'obbligo non è normato in nessun Paese».

Elisabetta Marsigli

