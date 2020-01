Da Sassonia a Metaurilia anche Fano si rafforzerà

FANO Sul fronte della lotta all'erosione la fetta più grossa del finanziamento se l'è aggiudicata Fano da anni alla prese con il problema di Sassonia. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha detto sì al progetto esecutivo per proteggere la zona nord di Sassonia. Ora in sequenza sono attesi bando di gara, appalto e cantiere, da inaugurare già prima dell'estate. Questo, almeno, è nelle aspettative di amministratori e concessionari di spiaggia. La protezione sarà messa a difesa del tratto di litorale dove sono già posizionate le due scogliere di fronte ai bagni Carlo e Gabriele. Appena prima di Natale l'inserimento nel bilancio di previsione regionale degli 800.000 euro a sostanziale copertura dell'intervento, adesso il Comune che di suo mette anche i 200mila euro che mancano al raggiungimento del milione stimato come costo. «In totale fanno 8,5 milioni di finanziamenti della Regione Marche per la difesa della costa dal porto a Metaurillia. Un grande risultato di cui mi sento orgoglioso e che condivido con la città e gli operatori balneari e turistici» ha fatto a suo tempo sapere il vice presidente del consiglio regionale Minardi. Degli 8,5 milioni di euro circa delle risorse totali che la Regione Marche ha stanziato al Comune di Fano per scogliere e ripascimenti sono a disposizione 4,2 milioni di euro per le scogliere di Metaurilia e 3,2 milioni di euro per i lavori in viale Ruggeri e Sassonia compreso l'intero ribasso di gara di 685 mila euro che consente di realizzare la scogliera di fronte ai bagni Maurizio e concludere i lavori di fronte alla pista dei go-kart.

