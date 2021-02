«Da questo inferno ci salverebbe solo un po' di coerenza»

IL SETTORE

PESARO Crisi senza fine per bar e ristoranti. Da domani tutta la regione sarà in zona arancione e i conti si fanno sempre più rossi perchè non è chiaro che cosa succederà a marzo con la stretta annunciata dal nuovo Dpcm che ci accompagnerà fino a Pasqua compresa. Il fatturato viaggia d'ora in poi con l'asporto e il delivery. E poi amaro è l'orizzonte con le prospettive che la terza ondata forse porterà pure ad una Pasqua blindata. «È stato un anno davvero difficile dal punto di vista economico» commenta Luca Zanchetti de Osteria Zanchetti di Fossombrone. Un eufemismo. Se si considera l'anno solare, il primo trimestre del 2021, per colpa della pandemia, sta per classificarsi come il quinto trimestre consecutivo in negativo per l'Horeca.

Un po' di programmazione

«Non possiamo incolpare nessuno. Il virus è presente e se a Fossombrone dovesse svilupparsi un focolaio dobbiamo chiudere perché ne va della salute pubblica. Tuttavia, se le chiusure sono repentine per natura, facciamo in modo tale che le aperture non siano programmate. Con le curve dei contagi incalza - è possibile dare delle date sicure». Luca fa parte dell'unica associazione di ristoratori di una città della Confcommercio nel pesarese. «Siamo in 13 e a metà marzo, in collaborazione con l'associazione dei tartufai di Fossombrone, nonostante la zona arancione, abbiamo deciso di festeggiare lo stesso il tartufo bianchetto, il primo tartufo dell'anno. Ci sarà la gara delle migliori tagliatelle e, da quest'anno, un concorso del miglior abbinamento al Bianchello Doc». Però fa notare: «I ristoranti sicuri meriterebbero di stare aperti a pranzo e cena e chiusi quelli che le regole non le rispettano». Quello che preoccupa Flavio Cerioni del ristorante La Lanterna di Fano «è che si continua a considerare le nostre attività alla stregua di interruttori. Dimenticando che ogni chiusura ed ogni apertura ha i suoi elevati costi. I ristoranti non abbassano e non alzano le saracinesche come un qualsiasi negozio. Per essere rifornite e messe a regime ma anche per essere chiuse, le dispense e le cucine chiedono tempi e manodopera». Sui ristori non si pronuncia. «Siamo lavoratori indipendenti, il governo non può pagarci le ferie ma venendoci incontro con i costi fissi e ragionando in base al fatturato storico, già mi sembra positivo».

I cambiamenti

Sono le 15.30 e ha ancora il ristorante pieno ed un'agenda zeppa di prenotazione per la domenica: «La pandemia ha portato tanti cambiamenti: lavoriamo nei mesi vuoti come gennaio e febbraio e chi veniva di solito a cena, oggi, si presenta a pranzo il fine settimana». Gianluca Galeazzi e Andrea Cotta Ramusino sono i titolari a Pesaro di Vinerie Clandestine. Un locale del buon bere dove s'impara ad apprezzare etichette conosciute e meno conosciute ma più di tutto l'anima delle cantine che le producono. E' un progetto dove si degusta al tavolo, si compra all'enoteca e, come canale distributivo, rifornisce ristoranti nelle Marche, in Emilia Romagna e in Umbria. I problemi le vivono da distributore e da oste. La fotografia della situazione l'hanno attraverso i ritardi nei pagamenti. «Ci sono fatture con le date di settembre, di ottobre ancora non pagate da tanti clienti ristoratori. Come locale, noi viviamo il dramma di essere un locale serale. E' impossibile cambiare i nostri orari. Alcuni clienti vengono alle 16.30 ma sono delle eccezioni. Il grosso arriva verso le 17.15 e, in tutto il giorno, sono le uniche 45 minuti che lavoriamo. Siamo costretti a rifiutare le persone e a cacciarli pure».

Un po' di elasticità

Chiede per il futuro misure più elastiche. «Lasciamo il principio che non si servono i clienti dopo le 18 ma chi ha comprato una degustazione dovrebbe aver l'opportunità senza fretta di godersela». Sabato 20 avevano tutti posti prenotati. Sette giorni dopo con l'arancione alle porte, pochissimi clienti e nessuno in lista d'attesa per la domenica.

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA