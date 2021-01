Da Facebook a Porta a Porta l'escalation del ribelle

PESARO

Umberto Carriera, il ristoratore disobbediente appoggiato da Sgarbi e Salvini, mercoledì sera è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. E se qualcuno fa notare sarcasticamente che ora gli mancano solo la telecronaca della Nazionale o una maratona Mentana da inviato, e che va in Tv solo per ottenere visibilità personale o «perché tanto poi verrà candidato», lui va avanti alzando, emulo di Bubka, l'asticella in continuazione. Sempre più in alto: la forma di protesta e l'esposizione mediatica ora vanno di pari passo e, complici i social, si autoalimentano. L'altra sera, in collegamento dal suo ristorante La Macelleria (quello che terrà aperto oggi), si è piazzato tra il vicepresidente del Pd ed ex ministro Andrea Orlando e Riccardo Molinari, presidente del gruppo Lega alla Camera. Due interventi con sguardo fisso in telecamere e tono sicuro: «Io Apro è una scelta di 60mila imprenditori - ha spiegato Carriera -. Siamo esasperati e disperati. A Pesaro la situazione è terrificante. Parlo del presente: non sappiamo come pagare le bollette. Ci siamo mossi insieme ai colleghi di Reggio Emilia, con una task force di camerieri e cuochi. Chiuderemo alle 22 e porteremo i conti al tavolo alle 21.45. Abbiamo fatto un nostro Dpcm: apparecchieremo un tavolo sì e uno no. Sanzioni? Dobbiamo decidere se mettere in gioco le licenze o le nostre vite. Non siamo più disposti ad aspettare, ci sentiamo totalmente abbondanti dalle associazioni di categoria». Vespa, che si è definito «aperturista», ha rimproverato il Governo di non effettuare controlli e di non punire chi non rispetta le regole. Tutti pagano per tutti. Orlando ha tenuto il punto: «Le regole a volte sono sbagliate ma vanno rispettate. Se il virus non va sotto controllo le persone si autotutelano e non vanno al ristorante anche se è aperto». Molinari ha tirato un calcio di rigore: «Non si capisce la razionalità delle norme. Le misure ci devono essere ma devono spiegare perché». La chiosa di Carriera è sembrata quasi da esponente del Carroccio in pectore: «I cittadini sono dalla nostra parte. Riceviamo tre mail al minuto: sono i cittadini che ci chiedono la lista dei locali aperti».

Gianluca Murgia

