Cutter vietati troppo a ridosso del San Bartolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀPESARO Per i primi bilanci è ancora presto (anche perchè le condizioni meteo hanno praticamente cancellato la bassa stagione), ma da circa un mese è entrata in vigore l'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto, che da quest'anno ha reso off limits l'accesso ai diportisti nello specchio acqueo proprio sotto la falesia a picco di Fiorenzuola di Focara, la perla del parco del San Bartolo. L'ordinanza ha incontrato il pieno appoggio dell' Ente Parco e anche del sesto quartiere San Bartolo, lasciando invece più perplessi gli...