Cresce la copertura vaccinale ma Pesaro resta maglia nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MAPPAPESARO Vaccini: crescono le copertureper morbillo ed esavalente in tutta l'Area Vasta 1. Bene anche Pesaro che resta però maglia nera della provincia, surclassata da Urbino e da Fano.I datiIeri mattina il direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 Luciano Agostini ha presentato i dati relativi alle coperture vaccinali al 30 giugno 2018. In tutta la provincia è aumentata la copertura esavalente passata negli ultimi 6 mesi dal 92,05% al 93,64%. In crescita anche le vaccinazioni per morbillo-parotite-rosolia salite...