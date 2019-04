Costi elettorali 370mila euro per il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIOPESARO Circa 370 mila euro per le spese elettorali previsti a bilancio dal Comune di Pesaro. Per l'ufficio elettorale sono giorni di fuoco perché da sabato si sono presentati i vari candidati con le loro liste. Un esercito di 420 candidati e soprattutto una certificazione da presentare molto stringente tra firme raccolte e altro materiale. A bilancio sono stati messi 230 mila euro per la prima tornata elettorale del 26 maggio. Una previsione di spesa che dovrà coprire le spese per i membri dei seggi, il presidente e i 4 scrutatori...