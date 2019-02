«Così l'impianto si può candidare a luogo di eventi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTENITOREPESARO La festa dei Cento giorni rappresenta per Aspes, che gestisce la grande struttura della Torraccia, una nuova sfida ovvero ospitare eventi dedicati ai giovanissimi. «Com'è noto l'Arena entra nel dettaglio il presidente Luca Pieri - ha una capienza fino a 10mila spettatori. Far convergere alcune migliaia di ragazzi in una struttura simile, piuttosto che organizzare la festa per i nostri maturandi in discoteche o ristoranti e dancing, dopo quanto è successo a Corinaldo, credo che sia la scelta più adeguata per far...