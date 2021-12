Corsa al tampone delle feste anche per chi è vaccinato

LA PREVENZIONE

PESARO Aspettando la cabina di regia e le decisioni del governo per Natale e Capodanno in sicurezza e con la variante Omicron ancora un'incognita, anche i vaccinati, soprattutto chi ha ancora non ha fatto la terza dose, prenotano test antigenici in vista dei cenoni con familiari, parenti e amici. Ma anche chi ha in programma viaggi all'estero. Già domenica sera una lunga coda in attesa, alla farmacia San Salvatore di Claudio Mari, rimasta aperta per la richiesta di antigenici fino alla mezzanotte. Richieste in aumento e calendari già quasi al completo fino ai primi del nuovo anno, anche all'hub tamponi di via Giolitti, a servizio delle farmacie comunali. Luca Pieri, presidente Aspes e Stefano Golinelli, referente Federfarma Marche confermano il trend di progressivo aumento delle prenotazioni. «Se due settimane fa con l'aumento delle vaccinazioni il sistema dei tamponi in farmacia sembrava avere raggiunto un equilibrio osserva Golinelli, titolare della Antonioli già da ieri sono in aumento i tamponi eseguiti nelle diverse fasce orarie di prenotazione. Ora, vediamo di frequente anche pesaresi vaccinati, che si sottopongono comunque a tampone, indipendentemente dal Green pass che viene richiesto se base o rafforzato».

Il trend

«La farmacia di via Costa-Giolitti è l'unica delle comunali anticipa il presidente Aspes, Pieri che rimane sempre aperta e di turno anche nei festivi. Affrontiamo l'aumento prevedibile delle richieste con lo stesso sistema finora garantito, a fronte comunque di un aumento di personale che ha permesso di immettere nel sistema delle comunali dieci operatori. In questo momento rispetto ad un paio di mesi fa, riferiscono gli stessi responsabili delle comunali, stanno aumentando le richieste di soggetti di età media o più anziani che prenotano un tampone di sicurezza, questo avviene quasi in tutti i nuclei familiari con bimbi più piccoli o non ancora vaccinati, che prima di spostarsi per pranzi e cene dai nonni, magari più fragili o dai parenti più stretti, scelgono di controllarsi. Già da questa settimana è atteso un aumento nell'ordine del 5-6 per cento delle prenotazioni per i test rapidi. Se consideriamo il grande lavoro dell'hub di via Giolitti unito alle altre comunali, dove più alto è il flusso dei pesaresi che si tamponano, si arriva complessivamente a 800 tamponi al giorno per tutto il sistema». Superlavoro: «Test rapidi a oltranza dalle 19.30 già in questa domenica - entra nel merito il dottor Mari titolare della San Salvatore su un centinaio di tamponi a fine della seduta domenicale, cinque i positivi all'antigenico riscontrati e comunicati ad Asur. Nelle ultime sedute siamo intorno al 4-5 per cento di positivi ma ci sono anche giornate, come ieri mattina con 30 tamponi rapidi e nessun positivo. I numeri oscillano si va in media da 50-60 test a salire. Nella maggioranza dei casi i pazienti hanno completato la seconda dose ma fanno comunque un tampone di controllo se hanno sintomatologia o hanno avuto un contatto con un positivo, e questo accade anche per interi nuclei familiari».

I sintomi

«L'aumento poi delle richieste fra i vaccinati - prosegue - è ormai confermato per queste festività, fra chi viaggia con le agenzie e per chi si sposta autonomamente per le vacanze, oltre alle eventuali sintomatologie. Anzi da quello che si sta vedendo diverse positività quasi giornaliere le sto riscontrando fra i vaccinati, che magari richiedono un tampone perché hanno sintomi di mucose intasate o una sensazione di malessere. Si stanno vedendo anche molti bambini un po' di tutte le fasce di età scolastica, che risultano positivi ma i cui sintomi sono poi quelli di una normale influenza. Forse il contagio anche fra i vaccinati non è solo effetto delle varianti più contagiose certo ma meno aggressive almeno per il momento, ma anche del contatto stretto che c'è per esempio fra genitori e figli non vaccinati e con il virus che circola all'asilo fra i più piccoli o nelle scuole e che passa agli adulti».

Linee guida

Anche il dottor Golinelli conferma numerosi test eseguiti fra i vaccinati a doppia dose. «Una casistica questa dei tamponi richieste dai vaccinati riferisce che di fatto potrebbe anticipare l'orientamento a livello nazionale. Una forma di controllo soprattutto per quanti dovranno mettersi in viaggio e per tutti quei vaccinati che comunque in famiglia o in altro ambiente, hanno avuto un contatto con un positivo. In questo periodo dell'anno è comunque quasi la normalità, e non parlerei di boom come due mesi fa, ma di un trend costante. Ho riscontrato in farmacia positivi con la doppia dose dove però la maggior parte è asintomatica oppure solo con raffreddore o tosse. Vietato comunque per tutti abbassare la guardia».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA