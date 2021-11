Contenitori vuoti in centro in attesa di un riuso

PESARO Nella lista indicata dal sindaco Matteo Ricci dei contenitori cittadini proposti all'Agenzia del Demanio per collocare la nuova Questura (tutti respinti, in quanto una delle condizioni dell'Agenzia è quella di non acquistare beni) ci sono alcuni dei principali contenitori cittadini sui quali si cercano soluzioni per una rinascita dopo anni, o decenni, di non utilizzo e degrado. Per il San Benedetto la via del recupero è stata ormai definita, con il bando Pinqua, che il Comune di Pesaro si è aggiudicato con tre progetti da 15 milioni ciascuno. Entro maggio 2022 va presentato il progetto esecutivo per beneficiare dei fondi statali. Con le risorse stanziate dal Governo, sarà possibile trasformare i primi 5mila e 700 metri quadri del maxi complesso dell'ex manicomio, sul lato terminale di Corso XI Settembre-via del Governatore oltre allo spazio dell'ex Lavanderia che il Comune, secondo gli accordi già stretti con la Regione, dovrà acquisire da Asur Marche. Nel primo blocco di quasi 6 mila metri quadri, è prevista la trasformazione in residenze sociali e spazi a supporto di piccole attività artigianali, co-working o startup innovative. Nel piano anche 38 appartamenti che potranno o essere affittati o assegnati a canone calmierato. Più tortuosa la strada per intravedere la luce in fondo al tunnel di Villa Marina: poche settimane fa l'ennesima asta deserta per il comparto dell'ex colonia e Pesaro Studi, del valore complessivo di quasi 8 milioni di euro. Gli spazi dell'ex università verranno probabilmente utilizzati per ospitare gli studenti della Dante Alighieri durante i lavori di ricostruzione del plesso di Soria, e nella trattativa privata potrebbe farsi avanti l'Aspes. Altra struttura che da lungo tempo brancola nel buio è l'ex Carcere Minorile sul lato di via Bertozzini: ora Comune e Provincia vogliono trasformare quegli spazi in una scuola della creatività, puntando ad intercettare fondi del Ministero dell'istruzione. Ex Bramante con destinazione commerciale, residenziale, servizi e un front-office di 1.000 metri quadri, nel piano che dovrebbe portare avanti un fondo privato. Per l'ex Banca d'Italia, lì vicino, tante idee e proposte, ma per ora solo aste deserte e nessuna destinazione concreta.

tho. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA