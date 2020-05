Contagi zero: e nel giorno dell'annuncio del Pesarese Covid free la conseguenza è un liberate i pesci dalla boccia del lockdown. Le avvisaglie si erano già annusate il venerdì sera: locali aperti nella zona mare e giovani (ma non solo) modello chiocciola dopo il tifone. Ieri il bis (annunciato) all'happy hour -nonostante qualche locale culto come il Moloco ancora chiuso - con il flusso dei pesaresi verso la zona del Porto o di Baia Flaminia è stato pressochè continuo: così che all'ora dell'happy hour, in quel range tra le 19 e le 21, i pesaresi hanno rinverdito il rito del sorseggio con vista mare sul tramonto. E diversi si sono pure portati il beveraggio da casa tanto da fare sbottare via social il consigliere regionale Andrea Biancani: «Il tramonto è bello, ma certe persone se continuavano a stare a casa forse era meglio dato che i bicchieri di plastica li ho raccolti io». Anche il sindaco Matteo Ricci ha rafforzato l'appello a girare con mascherine e a restare sparsi per evitare rischi dato che il traguardo ora pare davvero a portata di mano. Decine comunque le segnalazioni che hanno raggiunto le forze dell'ordine chiedendo di inviare pattuglie in più zone della città dove si sono dati appuntamento i ragazzi. In centro piazzale Primo Maggio, corso XI Settembre (con alcuni locali che hanno deciso di chiudere dal primo pomeriggio per prudenza), i giardini della San Giovanni, viale Trieste, Baia Flaminia - con l'impennata al Campo di Marte dove ci sono stati controlli - la zona della Rotonda Bruscoli, il lungomare Sauro luogo prediletto dei ragazzini. Oggi comunque ai moniti potrebbe dare una mano il tempo incerto.

Simonetta Marfoglia

