Condhotel, si testa lo Sporting a metà tra albergo e residence

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO A poco più di un mese e mezzo dalla delibera comunale, che flessibilizza gli hotel chiusi o in cerca di riqualificazione, con lo strumento del Condhotel, ibrido che permette di costruire sul costruito rendendolo flessibile fra appartamenti e ricettività, ci sono primi interessamenti e contatti più o meno strutturati fra privati, cordate di imprese e tecnici del servizio comunale Urbanistica. Approvata il primo giugno scorso, la delibera di variante urbanistica con le modifiche alle norme attuative al Piano regolatore, da settembre sarà pienamente operativa e quanti hanno intenzione di riconvertire una struttura ricettiva, chiusa da tempo, entro la fine dell'estate potranno verificare le condizioni e definire le eventuali trattative.

La panoramica

Che qualcosa nel panorama delle trasformazioni ricettive, si stia ora gradualmente muovendo, lo dimostra il sopralluogo degli ultimi giorni fra privati, architetti e tecnici comunali all'hotel Sporting di viale Nazario Sauro, da tempo chiuso che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Prove di dialogo, che nelle ultime settimane hanno prodotto interessamenti di privati, che hanno incontrato parte politica e tecnici. Una variante quella del Condhotel sì flessibile, ma che a sentire professionisti esterni all'Amministrazione e associazione albergatori Apa, non azzera automaticamente dubbi e limiti di chi è disposto a mettere la propria capacità economica e finanziaria in forma individuale o in un raggruppamento di soggetti privati per realizzare questo tipo di operazione. Il sopralluogo: primo approccio all'hotel Sporting a Levante. Un sopralluogo tecnico all'interno e all'esterno della struttura, chiusa da più di cinque anni. Stando ai criteri della delibera per la flessibilizzazione delle destinazioni degli hotel, lo Sporting rispetterebbe i canoni per la trasformazione mista fra albergo e residenze turistiche. Potrebbe essere questo il primo esempio di Condhotel a Pesaro. Da un punto di vista strutturale sulla base del parere dei tecnici, l'operazione di riconversione dello Sporting potrebbe essere fattibile. Si parte per dimensioni da una base di 56 camere, che facilmente potrebbero essere rimodulate e trasformate. La struttura per di più è dotata già di uno o più ascensori e un parcheggio riservato, annesso all'hotel. Fra gli interessamenti finora arrivati al tavolo dell'Urbanistica comunale l'intento comune, beneficiando del nuovo strumento urbanistico, vede l'utilizzo del 40 per cento della superficie della struttura trasformarsi in appartamenti privati e turistici mentre il restante 60 per cento, dovrà essere comunque mantenuto hotel a tutti gli effetti. Quesiti e obblighi: non tutte le recenti manifestazioni d'interesse però si tradurranno in azioni di recupero concreto, perché non tutti gli hotel chiusi o dismessi hanno le stesse caratteristiche, tali da poter beneficiare di usi flessibili. Saranno così favorite quelle strutture organizzate su più corpi di uno stesso edificio, come l'hotel Cruiser per fare un esempio dove un piano potrebbe essere trasformato in appartamenti turistici o che sono suddivise su più corpi da collegare con scale esterne o ascensori. Nel frattempo dopo l'ennesima asta deserta il Cruiser ha riaperto sempre a gestione del gruppo Uappala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA