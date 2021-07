Concessione del bar di via Cavour 7 Avviso on line

PESARO C'è tempo fino al 26 luglio per presentare la domanda di concessione del bar di via Cavour 7. Domani sarà pubblicato l'avviso pubblico tramite il quale l'Amministrazione comunale chiama a raccolta tutti gli interessati a gestire gli spazi in uso alla Fondazione Pescheria. «Un'occasione preziosa per tornare a riempire un locale tra i più belli del centro, situato in via una strategica», sottolineano il vicesindaco Daniele Vimini e l'assessora con delega alle Attività economiche Francesca Frenquellucci. Spazi spalmati su una superficie di 130 metri quadri per i quali l'Amministrazione pubblicherà il bando per l'attivazione di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. La durata della concessione sarà di 3 anni, prorogabili per ulteriori 3. L'importo del canone a base di gara è di 3600 euro annuali per i primi dodici mesi di gestione; 6000 euro per il secondo anno; 8400 euro per il terzo (importo valido anche per gli eventuali 3 anni di proroga). «Importi volutamente calmierati, la priorità dell'Amministrazione è che la proposta funzioni, che possa essere un'opportunità economica e di lavoro. È un ulteriore e bel messaggio di positività che lanciamo in questa fase di ripartenza su cui stiamo investendo tanto, spingendo su spazi, iniziative e incentivi rivolti alle attività dell'intero territorio comunale» sottolineano Vimini e Frenquellucci. Tre i criteri di aggiudicazione della concessione: il progetto complessivo; la sostenibilità economica dello stesso; l'offerta economica di canone più alto rispetto a quello previsto dal bando. Le domande potranno essere presentate dal 12 al 26 luglio, al sindaco del Comune di Pesaro tramite Pec a comune.pesaro@emarche.it o tramite raccomandata a/r all'indirizzo Comune di Pesaro, piazza del Popolo 1 61121 Pesaro. Nell'oggetto della Pec o sulla busta della raccomandata dovrà essere riportato il mittente e la dicitura Per la concessione di locale da adibire a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dei locali in uso alla Fondazione Pescheria Centro Arti Visive. Il bando sarà pubblicato nella pagina Amministrazione trasparente del Comune e sull'albo pretorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA