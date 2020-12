Con un dono si finanzia la Città della gioia

PESARO Idee regalo per aiutare la Città della gioia che sostiene i senzatetto e le donne in difficoltà. Si tratta di un'iniziativa di autofinanziamento avviata in collaborazione con la Cantina Mazzola (www.cantinamazzola.it). Una proposta che abbina il valore della solidarietà verso i meno abbienti al rispetto per il territorio e la valorizzazione di una agricoltura ecosostenibile. Ìdee regalo un po' per tutti i gusti e le disponibilità economiche, con proposte a partire da 9,90 euro per la confezione regalo di Rosso Piceno doc fino ai 55,00 euro per la proposta top comprendente una bottiglia di Bandita e una bottiglia di Sanguineto in confezione di legno, senza tralasciare idee regalo che comprendono anche olio e miele, tutto proveniente da aziende agricole locali. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il sito della Città della gioia. La Città della gioia è un'associazione attiva a Pesaro, dove gestisce, grazie all'attività di circa 50 volontari e 2 coordinatori, 2 strutture di accoglienza per senza dimora: Casa Mariolina, struttura di prima accoglienza per uomini europei senza fissa dimora, aperta tutti i giorni dalle 18.45 alle 7.30, in via dell'Acquedotto 23. Attualmente, a causa della pandemia, la struttura è aperta, rispettando tutte le norme di sicurezza igienico-sanitaria previste, con soli 2 dei 7 posti letto disponibili. Agli ospiti vengono offerti, oltre al posto letto per la notte, cena, colazione, servizi igienici e, in via residuale secondo disponibilità, capi di vestiario in caso d'emergenza. Poi c'è Casa Aurora, alloggio sociale per donne in difficoltà situata in centro storico a Pesaro. Ha 6 camere singole, due delle quali con bagno in camera. La struttura, a differenza di Casa Mariolina, è in autogestione, nell'ottica della responsabilizzazione delle persone rispetto al loro percorso di raggiungimento dell'autonomia, con progetti individuali e permanenze medio-lunghe. Ogni donna ha una tutor dedicata e dispone del supporto di una counselor dedicata. Dal 2019/2020 La Città della gioia collabora con il Comune di Pesaro anche nell'ambito del progetto Protezione Freddo.

