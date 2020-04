Con Un aiuto in banca nuovo servizio sperimentale

PESARO Un aiuto per chi in questo periodo ha a che fare con le banche. E' l'idea della lista civica Una Città in Comune che mette al servizio dei pesaresi un servizio di consulenza gratuito.«L'iniziativa sperimentale - spiega il fondatore, l'assessore Enzo Belloni - vuole rispondere in modo chiaro, concreto ed utile ai bisogni di un grande numero di persone». «Vogliamo offrire un servizio di consulenza a singoli cittadini nei confronti degli istituti bancari - aggiunge il consigliere comunale Sergio Castellani -. In questo momento le banche italiane stanno producendo un grande sforzo, tecnico e di personale, per venire incontro alle esigenze dei singoli, ma il susseguirsi continuo di nuove misure governative spesso genera confusione che aumenta la frustrazione di chi è già fortemente provato. Inoltre, non tutti i clienti hanno la conoscenza tecnica, la dimestichezza, il coraggio necessario per districarsi ad esempio nella richiesta di anticipo della cassa integrazione o nella moratoria del mutuo».

E allora, ecco l'idea: Sergio Castellani mette a disposizione la sua lunga, consistente e attuale esperienza professionale, oltre al suo ruolo di consigliere comunale e dunque di interlocutore accreditato, per dare una mano a chiunque lo chieda per interfacciarsi al meglio con il proprio Istituto bancario, districandosi tra le tante nome che si stanno accavallando. In altre parole: per agevolare l'istruzione della pratica, facilitare il lavoro della banca, velocizzare la risposta (essenziale, per affrontare le difficoltà del momento).

Come funziona? «Avviamo una fase sperimentale - spiega Castellani - usando la nostra pagina facebook Una Città in Comune Enzo Belloni. Chiunque ci può scrivere, usando esclusivamente Messenger (per mantenere il rapporto riservato, operando però agevolmente anche via telefono cellulare), esponendo in sintesi il problema, ricordando di aggiungere nome, cognome e numero di telefono. Noi contatteremo la persona nel più breve tempo possibile, provando a suggerire in modo diretto e concreto la strada migliore per venire a capo del problema» Il servizio, sperimentale e riservato ai soli pesaresi, è attivo da oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA