«Con questa candidatura nelle Marche perdiamo»

PESARO Un'altra stoccata a Ceriscioli arriva da Cinecittà. «Con Emiliano si perde in Puglia, e non vogliamo solo partecipare. E non c'è solo la Puglia. Non è l'unica Regione dove ci si candida a perdere: anche le Marche. Nulla contro Luca Ceriscioli, ma se capisci che perdi, rinunci». Lo ha detto Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, intervenendo alla prima Assemblea nazionale del partito. «Quella delle regionali di Primavera - ha aggiunto - sarà una campagna impegnativa, sono sei regioni e non ci presenteremo per portare il nostro riformismo». «Se noi portiamo in un partito nuovo un metodo vecchio, non va bene. L'unico metodo che riconosco è quello di lavorare come una squadra di amici: vedo i miei colleghi in parlamento, vedo che con loro possiamo costruire un pezzo di strada insieme» ha spiegato Rosato. «Abbiamo un obiettivo comune: mettere insieme le persone che hanno voglia di fare. Questa è la loro casa. Il nostro partito ha due gambe: una sono gli amministratori, persone che spendono le giornate per risolvere i problemi delle persone; la seconda sono i comitati civici. Queste due gambe vanno fatte camminare insieme, lanciando cantieri delle idee» ha sottolineato Rosato, concludendo il suo intervento.

