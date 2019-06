Con marciapiedi e asfalti si fa bella la zona del mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Cantieri aperti sulle strade della zona mare. Sono giorni di lavori nella zona mare di Pesaro. «Abbiamo completato i marciapiedi in via Michelangeli Buonarroti e ora andremo a rifare gli asfalti spiega l'assessore Enzo Belloni - Poi interverremo sui marciapiedi e strada di via Pagano e via Gobetti, zona mare, lato Cristo Re. In questi giorni abbiamo completato le asfalture della Ztl intorno all'Hotel Vittoria. Nel giro di una decina di giorni andremo quindi a operare su viale Fiume, lavorando anche di notte potendo....