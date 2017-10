«Con Lino solo tenera amicizia A cavallo ci vado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESAPESARO «Con Lino Balestra ho avuto un'amicizia affettuosa ma non una relazione extraconiugale - ribadisce Antonella Zaccarelli, alla ricezione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari -. Avevo conosciuto il collaboratore di Fano Tv alla manifestazione Mondocane Expo che organizzai nel febbraio 2015 a Campanara. L'assunsi come addetto stampa per la successiva campagna per le elezioni regionali. Lui mi fece presente che aveva difficoltà economiche, mi sono presa a cuore il suo caso e spontaneamente l'ho aiutato, in varie...