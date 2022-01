«Con le nuove regole sui bus ci aspettiamo un calo di studenti»

IL SERVIZIO

PESARO Dal 10 gennaio sui mezzi pubblici si viaggerà solo con il Green pass rafforzato, nel frattempo passeggeri tutti provvisti di mascherine Ffp2. Sono giorni di calma apparente questi, considerata che la prova del nove sarà con la ripresa delle scuole e il ritorno dei pendolari. Il direttore generale Adriabus Massimo Benedetti fa il punto, sottolineando che sul fronte dei controlli le modalità resteranno le stesse avviate dal 15 dicembre scorso, ovvero diffuse ma a campione. Il direttore auspica in un'azione di supporto anche della polizia locale o delle altre forze dell'ordine quanto mai necessaria, per garantire sicurezza e capillarità dei controlli, soprattutto se a bordo dei mezzi.

Le verifiche

Dal 15 dicembre infatti la polizia locale si è concentrata in particolare sul controllo del pass vaccinale in bar, ristoranti e palestre, ma non direttamente nei controlli a campione sui bus. Va detto che le multe per mancato possesso del certificato verde non possono essere elevate dai controllori Adriabus, che si limitano come accade ora a non far salire l'utente a bordo, ma l'eventuale sanzione spetta solo alle forze ordine. Per questo è possibile che su indicazione della Prefettura le disposizioni possano cambiare dai prossimi giorni per un controllo più mirato a bordo. L'organizzazione: «Va ricordato, che a cadenze settimanali entra nel merito Benedetti dal 15 dicembre passeggeri e studenti sono stati controllati sul possesso o meno del Green pass. Per così dire ora, cambia la tipologia di certificazione ma non le modalità pratiche. I nostri verificatori attendono un aggiornamento del software dell'App sui propri smartphone aziendali, che dovrà riconoscere e validare al momento della salita il solo QR code da super pass vaccinale».

L'organizzazione

«Non credo - prosegue - che aumenteremo i controllori, già una decina, né il numero dei controlli giornalieri, dal momento che sulle linee urbane ed extraurbane, siamo a corto di personale. In settimana andrà informata tramite i nostri canali social tutta l'utenza sulle nuove regole. I nostri controlli a campione proseguiranno dal 10 gennaio e sempre a terra alle fermate. Restano confermati i punti più affollati del Campus scolastico, in via Goito e via Nanterre, ma controlli verranno fatti anche alle due fermate di piazzale Matteotti. Difficoltà in queste settimane, prima della pausa natalizia, non ce ne sono state nelle verifiche ma invece va segnalata un'utenza impreparata e non ancora ben informata sull'obbligo a bordo delle mascherine Ffp2, dove sono più frequenti i richiami giornalieri dei conducenti». Il calo: sono due le problematiche principali che si troverà ad affrontare Adriabus alla ripresa del trasporto studenti e in particolare dal 10 gennaio. «Ci aspettiamo un calo generalizzato alla ripresa rimarca Benedetti questo dipenderà dal possesso o meno del Green pass rafforzato da vaccino ma anche dalle nuove indicazioni all'esame del Governo per il proseguimento in sicurezza delle lezioni. Dal 15 dicembre ad oggi con l'accesso consentito da Green pass base, è stato stimato dall'azienda di trasporto un calo medio del 10 per cento sulle varie tratte. Percentuale, che potrebbe aumentare dalle prossime settimane».

La tendenza

«Nel merito - puntualizza - ci sarà una fetta di studenti tuttora non vaccinati che vanno dalla scuola media alle superiori, che rinunceranno al bus, in attesa di decidere se vaccinarsi, così come nell'eventualità che venga introdotta la Dad solo per non vaccinati con dei positivi in classe, anche questo si rifletterà sull'utilizzo delle linee. L'altra problematica riguarda la carenza del personale in servizio, che ormai sta diventando conclamata. Sono 13 i conducenti assenti, perché non in possesso di Green pass fin dall'introduzione dell'obbligo nei mesi scorsi, e a questi vanno aggiunte le assenze delle ultime settimane, complicate da malattia e possibili quarantene. Ecco perché diventa difficile implementare gli addetti per le verifiche».

Letizia Francesconi

