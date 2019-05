Con la pista via Fratti trasformata in un viale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CICLABILIPESARO La ciclabile su via Fratti sarà tra i primi progetti che il Comune porterà avanti dopo l'insediamento del nuovo consiglio comunale grazie anche al bando vinto che ha permesso l'accesso ai fondi regionali. Il progetto ha due valenze: una estetica perché ci sarà un viale alberato e una funzionale perché la carreggiata si restringerà e si dovrà andare più piano in quella che è una zona non nuova a incidenti. Il primo stralcio, ovvero la ciclabile che da via Fratti ad altezza Genica, si congiungerà a via Belgioioso...