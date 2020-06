Con la festa si inaugura Abbaia Flaminia

PESARO La spiaggia per cani è già realtà. Stasera l'inaugurazione alle 20 poi già domani, domenica, il banco di prova con l'apertura ai bagnanti e a Fido. La spiaggia individuata è a Baia Flaminia, non lontano dalla foce del Foglia e sarà gestita da Giovanni Dallago forte dell'esperienza fanese, tuttora vimcente, che è Animalido. Questa volta il nome scelto è invece Abbaia Flaminia con evidente gioco di parole con la località. Sono 52 metri di litorale ad accesso libero ma comunque attrezzato su richiesta. «Accanto alla figura dell'educatore cinofilo che sorveglierà i cani e il rispetto delle regole e del Protocollo sanitario previsto così commenta Dallago abbiamo scelto di prevedere un bagnino di salvataggio in più, non previsto inizialmente dal bando di affidamento temporaneo dell'arenile libero. Una figura che in questo caso, avrà il compito di vigilare anche sul comportamento dei bagnanti e tutto per evitare assembramenti in spiaggia, anche se credo non ci saranno particolari problemi». Come si accede: il bagnante con il proprio cane, sarà accolto all'arrivo dallo staff della concessione e dovrà presentare il libretto veterinario che contiene i dati del microchip e tutte le informazione dell'animale. «L'ingresso sarà controllato prosegue il gestore Stiamo definendo le modalità, considerando che ci sono regole diverse, trattandosi comunque di una spiaggia con accesso libero a tutti. La Dog beach è comunque ben attrezzata. Gli addetti del Centro operativo, hanno montato i contenitori per la raccolta dei rifiuti anche riservati all'animale e c'è una fontanella per bagnanti fruitori con una doccetta per rinfrescare il cane». Per offrire un servizio in più a tutela della salvaguardia dell'animale, il concessionario è riuscito ad ottenere grazie ad uno sponsor, 50 piccoli ombrelloni che saranno dati in omaggio a tutti quei bagnanti che usufruiranno del servizio. «Il bagno? Si può fare con Fido osserva Dallago ma solo in uno specchio acqueo a 52 metri dal fronte mare e delimitato dalle boe. In spiaggia poi il cane dovrà essere sempre tenuto al guinzaglio. Sono già le tante richieste di informazioni che stiamo ricevendo, non solo dai pesaresi ma anche da turisti soliti ad alloggiare in Baia che ci confermano la loro presenza in spiaggia anche per tutta la stagione».

