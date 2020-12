Con l'arrivo dei militari rinforzi a Casa Roverella

IL FOCOLAIO

PESARO Sono arrivati i rinforzi attesi alla struttura protetta di Casa Roverella con personale medico sanitario militare. Da ieri, il cambio della guardia i medici di continuità assistenziale Usca impegnati finora nella Rsa hanno lasciato spazio al personale del comando della Marina militare di Roma. Accolta così la richiesta inoltrata dal Distretto sanitario per un potenziamento del personale, prima della scadenza del 31 dicembre, data in cui il personale messo a disposizione dal distretto per far fronte alle carenze del Consorzio sociale Santa Colomba, dovrà riprendere servizio in Area Vasta.

Il supporto

A supporto del personale di struttura c'è un'équipe della Marina militare, annunciano l'assessore ai Servizi Sociali, Sara Mengucci e la direttrice del Distretto Elisabetta Esposto, composta da un medico e due infermieri, che dovranno operare in modo coordinato con il dottor Sciuto, referente Usca per le Rsa e il personale della struttura. Il team resterà a Casa Roverella per le prossime 3 o 4 settimane ma dipenderà dall'evoluzione del contagio interno o dalla gravità di pazienti e operatori che potrebbero risultare positivi a seguito del focolaio scoppiato nell'ultimo mese e mezzo. Unità dell'esercito che non saranno destinate solo a Pesaro ma sono state attivate per le strutture protette più in difficoltà dell'intera regione con 3 medici e dieci unità infermieristiche, spalmate sulla base delle singole esigenze. Il focolaio: nella struttura di Roverella ci sono alcuni anziani degenti isolati Covid positivi, diversi sono stati ospedalizzati e sono attualmente ricoverati, altri trasferiti nelle strutture riconvertite Covid del territorio. «Il medico, ufficiale militare riferisce il dottor Franco Sciuto prenderà in carico la gestione e il trattamento degli ospiti. Un potenziamento questo utile a sgravare il carico sui medici Usca. Resteremo referenti e a servizio del Distretto e delle strutture, ma in questa fase si faceva sentire maggiormente il carico, le nostre unità assistenziali infatti oltre alla gestione a domicilio dei casi Covid e il supporto ai punti drive test, erano impegnate con 3-4 accessi in Rsa a settimana per monitorare e trattare i casi di pazienti più critici. In questo momento il focolaio pare essere circoscritto e all'interno ci sono anche ospiti stabilizzati o usciti già dalla fase più acuta». Strutture protette e operatori sanitari attendono intanto indicazioni più precise da Asur su tempi e modalità del vaccino anti-Covid.

La campagna

«Per quanto riguarda il nodo campagna vaccinale entra nel merito la dottoressa, Esposto tutte le strutture protette hanno ricevuto quelle indicazioni pratiche per poter accedere alla piattaforma regionale di pre-iscrizione di personale e degenti ospiti». Per definire priorità e modalità sono in corso una serie di incontri fra Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta e Asur Marche. Per tutte le strutture protette o Rsa l'indicazione ricevuta è procedere all'avvio delle vaccinazioni con la costituzione di Unità operative mobili, che significa essere formate da personale sanitario proprio del Dipartimento di Prevenzione che opererà in supporto ai sanitari individuati e propri della struttura.

let. fr.

