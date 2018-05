Con Imu e Tasi per il contribuente giugno da salasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTI IN TASCAPESARO Non c'è solo la Tari in scadenza a metà giugno. I pesaresi, entro quella data saranno chiamati anche a pagare Imu e Tasi. Il gettito stimato complessivamente delle tre imposte locali è di 41,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno, nel corso dell'anno, 970.000 euro di Tosap, 1,75 di imposta sulla pubblicità. La Tasi è all'1,9 per mille, mentre per quanto riguarda l'Imu, 8,7 per mille su seconde case sfitte o affittate in regime ordinario, e tutte le altre tipologie di immobili e terreni che non rientrano in...