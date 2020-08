«Con i centri estivi per i più piccoli Abbiamo vinto una grande sfida»

PESARO Riprogettare insieme una nuova ripartenza e normalità, coinvolgendo operatori, bambine, bambini e le loro famiglie. È stato questo l'obiettivo e la sfida dei centri estivi dedicati ai bambini nella fascia di età 0-6 anni che si sono conclusi venerdì 31 luglio, realizzati dal Comune di Pesaro, Assessorato alla Crescita, insieme alle cooperative sociali Labirinto, Coos Marche e Nuovi Orizzonti. Siamo molto contenti - dice Cinzia Massalini, coordinatrice organizzativa della cooperativa sociale Labirinto - di aver collaborato con il Comune di Pesaro e avere reso un servizio molto importante per le famiglie e per i bambini, soprattutto dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria.

Alle attività estive nelle 13 scuole per l'infanzia e negli 8 nidi d'infanzia, hanno infatti partecipato 556 tra bambine e bambini, coinvolgendo 94 educatori e 41 dedicati a bambine e bambini con disabilità. Non è stato facile progettare attività a misura di bambino seguendo le normative anti-covid, ma abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale e un'altrettanta flessibilità da parte di tutti gli operatori a trovare soluzioni alternative per sviluppare e ricreare il servizio. Il nostro primo impegno è stato prospettare a genitori e bambini una ripartenza, fatta di una diversa organizzazione e un rientro a una nuova quotidianità. Per riavvicinare i più piccoli ai loro spazi e facilitare il pieno loro inserimento nelle attività educative, i primi giorni le mamme e i papà hanno avuto la possibilità di accompagnare i bimbi nelle scuole, conoscere gli ambienti e le nuove procedure da seguire, necessarie per operare in sicurezza e tutelare la salute dei più piccoli, delle loro famiglie e degli educatori, come la verifica giornaliera della temperatura, la sanificazione delle mani e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. La riuscita dei centri estivi è stata possibile soprattutto grazie alla grande collaborazione dei bambini e delle famiglie, che hanno compreso l'importanza di adottare misure per limitare il contagio e hanno saputo adattarsi a una nuova situazione con creatività e una rinnovata fiducia, rinsaldando così i rapporti già instaurati con i loro pari, con gli educatori e gli operatori prima dell'emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA