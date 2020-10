Comune, porte automatiche con termoscanner integrato

LA PANDEMIA

PESARO Ogni accesso al Palazzo comunale, che sia per appuntamento, per conferenze o per il rientro al lavoro dei dipendenti, dovrà seguire le regole di un nuovo protocollo di sicurezza in funzione anti Covid, in vista dei mesi autunnali e dell'evoluzione dell'epidemia. Nuove modalità di accesso al Palazzo di piazza del Popolo e alle sedi distaccate degli uffici, sono al centro del confronto fra Servizio personale e parti sociali. L'obiettivo è raggiungere un'intesa, almeno entro fine mese.

Lo studio

Al via lo studio condotto dai tecnici dell'Amministrazione per l'acquisizione di termoscanner intelligenti. O meglio la rivoluzione della macchina comunale, almeno per alcuni uffici e servizi, vedrebbe la possibilità di dotarsi di un sistema di porte automatiche con termoscanner integrati e non solo per la rilevazione della temperatura degli utenti, ma utili anche a rilevare se l'utente stesso indossa la mascherina. C'è poi un altro punto su cui i sindacati del pubblico impiego chiedono chiarezza, e riguarda più da vicino l'eventuale ritorno al lavoro in presenza di tutti i dipendenti. Sembra però prevalere in vista della scadenza del 15 ottobre, l'ipotesi di una proroga dello smart working. Altre le garanzie richieste anche per i cosiddetti lavoratori fragili della pubblica amministrazione. La definizione del nuovo protocollo sicurezza, è una partita complessa e trasversale ai vari settori, in mano alla dirigente del servizio Personale e al segretario generale del Comune, Claudio Chianese. C'è un dato che è stato anticipato dal segretario generale, indicativo della necessità di una maggiore sorveglianza degli accessi, dalla sede centrale in piazza, fino ai vari uffici e sedi distaccate. Si stima che sono circa 200, gli utenti, che quasi ogni giorno, entrano ed escono dal Palazzo comunale. Di questi, alcuni sono legati anche a conoscenze o rapporti di amicizia con assessori e consiglieri comunali, che ancora oggi accedono con troppa facilità, senza un controllo diretto anti Covid.

La soluzione

L'ipotesi anticipata nell'incontro con le parti sociali, vede una maxi dotazione per l'ente comunale di dispositivi fissi termoscanner, da installare e collegare direttamente alle porte d'ingresso del Palazzo centrale e delle sedi distaccate, servizi al pubblico o uffici degli assessori e dirigenti. Per intenderci non la tradizionale pistola laser di rilevazione della temperatura, ma dispositivi intelligenti. Un sistema diffuso quindi, che alla rilevazione della temperatura al di sopra dei 37.5 gradi, blocca automaticamente l'accesso alla sede o al servizio indicato. L'Amministrazione è pronta a un investimento importante, che in tal modo eviterebbe di prevedere e formare personale dedicato ad ogni ingresso. Lo step successivo sarà collegare gli stessi dispositivi a una porta automatica o a un tornello, entrambe le opzioni saranno oggetto di valutazioni tecniche. Una volta eseguito il controllo, la porta si aprirà e l'utente potrà accedere liberamente, considerando che tutte le porte manuali possono essere oggi facilmente automatizzate.

I sopralluoghi

Si tratta ora, e questo è il compito dei tecnici, attivare una serie di sopralluoghi sulla base delle sedi distaccate e delle esigenze diversificate per utenze esterne e personale dipendente. Rientro al lavoro: «L'unico punto fermo, prima ancora del Protocollo di sicurezza evidenzia Maria Grazia Tiritiello, referente Uil Fpl, rimane la data del 15 ottobre. Seppur in attesa di nuove indicazioni nazionali, pare che il lavoro in smart working per i dipendenti comunali, possa essere prorogato fino al prossimo 31 dicembre, difficile infatti vista l'evoluzione dei contagi, prevedere un rientro completo del personale». Attualmente rispetto al numero totale di tecnici, amministrativi e personale di segreteria, la metà lavora in smart working. E' in corso per questo una ricognizione che segretario generale e ufficio personale dovranno completare entro fine mese, come richiesto nell'ultimo confronto proprio dai sindacati.

L'identificazione

Tutto per identificare i servizi che possono continuare in smart a rotazione, e indicare altri che invece potrebbero seguire anche la modalità del telelavoro seguendo gli stessi orari di ufficio. Serve poi un'indicazione dell'Amministrazione, anche per i cosiddetti dipendenti fragili con problematiche varie o patologie croniche. Nel caso infatti di un rientro in presenza programmato e in sicurezza, si chiede a tutela delle varie fragilità, l'ipotesi di una soluzione di alternanza , magari su tre giorni in presenza più due a distanza o altre combinazioni funzionali.

Letizia Francesconi

