Comune, incassi giù per 7 milioni «Ma il bilancio rimane in ordine»

I CONTI

PESARO Meno incassi per il Comune di Pesaro per oltre 7 milioni di euro, ma il bilancio resta in ordine e l'Ente programma investimenti per 12 milioni mantenendo inalterati i servizi. E' la fine dell'anno ed ecco i primi conti. Per quanto riguarda l'Imu il Comune per il 2020 ha previsto entrate pari a 20.600.000 euro. L'incasso alla prima rata di giugno era stato poco meno di 10.000.000 euro. Ad oggi i contribuenti hanno versato 16.800.000 euro anche se il quadro definitivo si avrà a metà gennaio. I ristori dello Stato per mancate entrate Imu, a fine luglio, di 83.000 euro. Il 28 dicembre il Comune ha ottenuto ulteriori 93.000 euro di ristori per un totale di 176.000 euro. Quanto alla Tari l'Ente per il 2020 ha previsto entrate pari a 17.575.215 euro considerati già i 660mila euro che il Comune ha stanziato per ridurre del 25% la Tari alle attività rimaste chiuse nel lockdown di marzo.

Un po' di numeri

Il Comune ha incassato ad oggi la cifra di 14.000.000 euro. Sull'imposta di soggiorno a fronte di entrate previste per 1.350.000 euro, ha incassato al 21 dicembre 2020 la cifra di 627.403 euro. «Abbiamo retto l'urto di una pandemia inaspettata, sconvolgente e duratura commenta l'assessore al Bilancio Riccardo Pozzi - Nonostante le difficoltà, come amministrazione, siamo riusciti a chiudere un bilancio 2020 in equilibrio. I meriti vanno alla fedeltà fiscale dei pesaresi che ne riconoscono l'importanza e che probabilmente sono consapevoli, e speriamo soddisfatti, del ritorno, in termini di servizi, che il Comune garantisce. Elementi necessari per chiudere il bilancio sono inoltre stati: le capacità dell'Amministrazione di riadeguare le previsioni dell'anno in corso garantendo servizi e mantenendo gli indirizzi preventivati; il lavoro fatto negli anni dalle precedenti amministrazioni, una struttura solida e sicura su cui impostare i conti. Fondamentali inoltre i trasferimenti dello Stato, fondi che siamo riusciti a gestire con oculatezza e tempestività. È proprio grazie a questi se, in generale, i comuni italiani riescono a chiudere i loro conti del 2020». Meno entrate anche sulla tassa per la pubblicità: al 31 ottobre il Comune ha riscosso 1 milione di euro contro 1,5 dell'anno precedente. Sulla Tosap il Comune sta inoltre predisponendo i «100mila euro di rimborsi Tosap per le attività economiche (circa 450) che hanno pagato e per le quali abbiamo previsto una riduzione o un'esenzione. Un'operazione che siamo riusciti a fare perché siamo stati tra i primi comuni a interpretare correttamente la normativa e ad applicarla con tempestività».

Meno multe

Minori entrate anche dai Permessi Ztl pari a 40.000 euro; dalle Case di Riposo (-488.200 euro); proventi della gestione impianti sportivi (-111.000 euro); ristorazione scolastica (-302.000 euro) compensati dalla riduzione delle spese per il servizio. E poi le multe, vista la minor circolazione si parla di 340 mila euro in meno da trasferire poi all'Unione pian del Bruscolo. «Il Comune chiude in sicurezza il bilancio di quest'anno e accantona fondi ulteriori per il 2021 su cui programmiamo investimenti per 12 milioni chiude Pozzi - Sono cifre che ci permetteranno di poter far fronte alle incertezze e alle fragilità nuove del territorio. Manterremo il tessuto socio-economico della città, garantendo un sistema di welfare efficace e poter rispondere ai bisogni emergenti della comunità».

Straordinari e dpi

Infine da segnalare maggiori spese per gli straordinari della polizia locale e per i dpi per 47.936 euro; l'acquisto di dispositivi anti covid per 175.593,81 euro; adeguamento trasporto scuolabus per 75.000 euro e fondi per scuole materne per 50 mila euro.

Luigi Benelli

