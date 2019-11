Comune all'ex Bankitalia

L'IPOTESI

PESARO Ex Tribunale bloccato fino alla primavera, spunta un piano B per gli uffici comunali di Largo Aldo Moro: potrebbero essere spostati all'ex Banca d'Italia. L'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni ieri in consiglio comunale, risponendo a un'interrogazione dal gruppo Prima C'è Pesaro-Fdi ha fatto un report sullo stato di avanzamento dei lavori su alcuni dei principali immobili comunali. A partire dal contenzioso in atto sull'ex Tribunale di via San Francesco. «Nel corso dell'udienza del 17 ottobre - ricorda Belloni - il giudice ha nominato il Ctu. La prossima settimana, il 28 novembre, è fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico al Ctu, il quale dovrà confermare l'accettazione o meno. A partire da quella data, inizieranno le operazioni peritali, che dureranno 90 giorni salvo richiesta di proroga del Ctu, qualora l'accertamento risulti complesso. Fino a che non saranno concluse le operazioni peritali, la parte dell'immobile non potrà essere occupata dall'amministrazione».

Contatti con le ditte

« Nel frattempo stiamo contattando le ditte partecipanti alla gara del 2015, per verificare la loro eventuale accettazione dell'appalto alle stesse condizioni che erano state accettate dalla ditta vincitrice. Se nessuna delle ditte contattate accetteranno le condizioni, dovremo procedere ad una nuova gara». E gli uffici comunali che si trovano all' ex Bramante, vedi Urbanistica e Servizi Demografici, destinati proprio all'ex Tribunale e sotto sfratto? «Con Cassa Depositi e Prestiti stiamo definendo i tempi di uscita per il 2020 e ci stiamo muovendo per valutare le soluzioni alternative nel caso in cui non fossero terminati i lavori dell'ex Tribunale e se nel contempo Cdp ci intimasse di lasciare i locali. Le varie opzioni vanno dall'Olivieri, a Pesaro Studi e fino a Banca d'Italia. Sarà in ogni caso un'operazione di transizione». Sul vecchio palas di viale dei Partigiani, i cui lavori strutturali sono iniziati da qualche settimana: «Erano previsti nell'appalto iniziale 354 giorni di lavori, a fronte di una spesa di 3 milioni e 370 mila euro. Oggi abbiamo un progetto ampliato nell'efficentamento energetico, con un aumento del costo di 600.000 euro, e una spesa complessiva di opere che arrivano a 3 milioni 975 mila euro, pari ad un aumento percentuale del 18%. Prolungamento dei tempi di consegna dei lavori per ulteriori 60 giorni». Sul Museo Oliveriano: «Cifra complessiva dei lavori, 363 mila euro. La consegna del primo stralcio è prevista per metà dicembre e inizieranno subito dopo le feste natalizie. La durata stimata è di 187 giorni, tra giugno e luglio dovrebbe essere completata l'opera. Il secondo stralcio, con un importo di 200.000 euro, è previsto in concomitanza con la conclusione del primo stralcio. Stima di fine cantieri, tra ottobre e novembre 2020». La replica del capogruppo di Prima C'è Pesaro-Fdi Nicola Baiocchi: «Rimango perplesso su alcune tempistiche legate all'ex Tribunale, comprendo i tempi tecnici, ma bisognerebbe capire anche di chi sono le responsabilità di quanto accaduto. I tempi di Cassa Depositi e Prestiti si stringono, è necessario trovare subito una soluzione per gli uffici, e capire quanto ci costerà questo spostamento».

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA