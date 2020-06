«Completare la ciclabile tra il porto e il mare»

PESARO «Credo sia davvero importante che l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di porto trovino la sintesi delle loro posizioni, unendo le rispettive forze e competenze, perché si possa arrivare a completare la pista ciclabile chiamata a collegare viale Trieste con via Cecchi, via Canale, Lungofoglia delle Nazioni e Caboto» è il forte auspicio quello di Sergio Castellani, consigliere comunale della lista civica Una Città in Comune . «Migliorare la circolazione nella zona del quartiere Porto era un punto importante del mio programma elettorale - continua Castellani -, da subito inserito nel programma generale della lista. La pedonalizzazione di una parte di viale Trieste ci offre ora l'opportunità di guardare quel progetto in un'ottica più ampia e ancora più utile: non solo dare nuovo respiro e spazio più ampio agli esercizi commerciali dell'area, per rispondere in modo efficace alla fase del post emergenza Coronavirus, ma puntare anche ad una trasformazione di tutta la zona». «Aggiungere un nuovo tratto di ciclabile è importante sotto diversi aspetti - aggiunge a questo proposito Camilla Murgia, l'altra consigliera della lista - migliora la sicurezza dei ciclisti, anche a fronte di un possibile aumento del traffico dovuto alla nuova area di sosta che verrà in questi giorni ricavata a Villa Marina, agevola la frequentazione degli esercizi commerciali di viale Trieste, giustifica ancora di più la denominazione di città della bicicletta di cui siamo orgogliosi; contribuisce, grazie alla minore circolazione a motore, al miglioramento della situazione ambientale». «I suggerimenti dei cittadini sono importanti - conclude l'Assessore Enzo Belloni, fondatore della lista -, li ascoltiamo, in questo caso sono quelli del Quartiere Porto, per poi cercare di dare ogni volta le migliori risposte possibili. Lavorare in accordo con la Capitaneria faciliterà sicuramente l'assunzione de decisioni importanti ed utili a vantaggio di tutti».

