Come ti invoglio il turista: agganciare le prenotazioni fecendo il pieno di attività

LA STAGIONE

PESARO Emozionale e sostenibile. È la variante Covid - più relax e via dalla pazza folla - che sta trasformando il turista in un viaggiatore curioso interessato a conoscere il territorio, ad entrare in sintonia con la comunità, a leggere la sua cultura materiale e la sua storia nei paesaggi. Un trend già recepito dal Pesarese che ha arricchito la stagione 2021 con una serie di proposte esperienziali. Fonti di plusvalenze per gli operatori dell'accoglienza e volano per varie economie. Dallo scorso weekend tutti gli alberghi in Riviera hanno praticamente riaperto e con l'approdo in zona bianca e l'ormai prossimo green pass si fa la conta delle prenotazioni per intercettare il turista autoctono e gli stranieri.

L'offerta basica è out

Da qui i pacchetti e le proposte che vanno a completare e ad arricchire l'offerta basica legata al mare e a visite guidate e tour tra arte e cultura. Il turista va preso anche per la gola (con proposte già collaudate da tempo)ma invogliato con attività extra: trekking, bricolage, wellness e via elencando. «Lo scopo della nostra cooperativa di guide ambientali- spiega a questo proposito Pietro Spadoni, tra i fondatori di Ponticello, diventato nel 2011 tour operator con sede a Pesaro - è regalare all'escursionista un percorso arricchito da spiegazioni sulla fauna, la flora, la geologia dei luoghi, in cui gli si spiega la cultura delle comunità che ci vivono e ne sono custodi, dove proviamo di essere l'interprete che apre le tante e varie finestre per raccontare il territorio e il genius loci». Di finestre, la cooperativa ne apre tante. Percorsi trekking, in mtb, in e-bike, gite in barca, in canoa sui fiumi dall'alba al tramonto. Solo nel parco del San Bartolo, l'anno scorso, hanno accompagnato oltre mille escursionisti e prevedono, nonostante la partenza tardiva, che quest'anno l'area protetta avrà ancora più successo. Una tendenza che Oasi Oikos non potrà che implementare. Si tratta di un area grande 130mile mq che si estende sulla prima collina della Riviera Adriatica, aperta al pubblico grazie alla famiglia Balestri. La sede di eventi creativi e culturali che aggiungono altre esperienze alla natura. Oggi, lunedì 21 giugno, giornata mondiale dello Yoga, l'oasi ospiterà lo yoga al tramonto. Un altro settore che si arricchisce di esperienze è il ciclismo. Un cluster su cui le Marche sono considerate una delle regioni in Europa più performanti.

Essere in rete

Offre percorsi georeferenziati, su strade di secondo livello, un portale Marcheoutdoor con una app che aiuta il ciclista ad autogestirsi e studiando il tracciato diventa consapevole delle sue potenzialità. Opportunità che Andrea Spagna di Montelfetro Bike declina da diversi anni a modo suo. «Affittiamo e-bike anche per i più piccoli e proponiamo percorsi che hanno l'obiettivo di far vivere la storia attraverso i nostri paesaggi». Il tutto funziona in rete con il sistema dell'ospitalità. Tra le varie proposte, c'è la via di San Francesco, la scoperta della Città del Sole di Cosimo de' Medici nel Parco Sasso Simone e Simoncello, la via dei 4 borghi da Pietrarubbia, costeggiando il Dito del diavolo, proseguendo per Lupaiolo e Cavoleto fino a Frontino. La formula fa il pienone di prenotazioni. Una formula che l'Asd Bike Therapy a Pergola sta realizzando sul massiccio del Catria e sulle valli del Cesano e del Metauro. «Siamo una società sportiva e già offriamo corsi per imparare ad andare in mtb spiega il Presidente Emanuele Ercolani ma, in rete con agriturismi, B&B e hotel, abbiamo arricchito la nostra offerta con dei percorsi mirati per far conoscere il territorio». Lo sport qui è benessere fisico ma anche intellettuale. Ma l'attività fisica fa rima anche con i musei.

Visione naturalistica

Come il museo dei Fossili di Apecchio, la Mostra dei Conti Ubaldini e il bosco Per sempre-Regina. «Si tratta di una visita naturalistica guidata - racconta Aldo Cucchiarini della coop La Macina che gestisce anche il parco Avventura del Furlo -, un pranzo con la gluppa del boscaiolo in una radura e il tutto si conclude con una visita al nuovo museo interattivo di Apecchio».

Véronique Angeletti

