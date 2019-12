Coca blitz: arresti e sequestri Lo stop allo sballo delle feste

L'INDAGINE

PESARO Nell'indagine che parte dalla scorsa estate per arrivare a bloccare lo sballo sotto le feste con arresti, sequestri e denunce per droga, le mosse della polizia hanno mutuato il comportamento del salmone, il pesce che risale la corrente, per arrivare alla filiera dello spaccio. Dal mare magnum dell'accoppiata movida & stupefacenti, tra ragazzi dove i ruoli del consumatore e del venditore si confondono, scambiandosi e sovrapponendosi, gli agenti della squadra mobile sono arrivati all'origine del rivolo di coca e hashish che ricade(va) su Pesaro.

L'effetto salmone

La sorgente si divideva in tre come gli arresti effettuati una settimana fa nell'arco di una sola giornata, quella del 20 dicembre scorso. Tre arresti, 11 denunce, 50 identificati (ma il numero come consumatori finali è da raddoppiare), sequestrati 250 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, nonchè anche 13mila euro in contanti e buon ultimo un suv pure ritenuto provento dell'attività di spaccio e di cui si chiederà la confisca. E' il bilancio dell'inchiesta che si è conclusa sotto Natale ma che inizia nel luglio scorso con l'arresto (il primo della serie e che porta a quattro il numero complessivo) di un albanese di 20 anni a Soria. Il salmone comincia a risalire. Al ventenne sono sequestrati 100 grammi di coca e 7mila euro.

Giro allargato

Poco dopo le indagini coordinate dalla Procura portano a identificare altri due ragazzi coinvolti nel giro: un gambiano di 21 anni e un pesarese di 18 anni, quest'ultimo insieme con la fidanzata. La corrente dello spaccio conduce i poliziotti a pedinare i due e a indagare nei luoghi della movida estiva, scandagliando il lungomare Trieste dal porto alla Palla, passando per il Moletto, i locali e la spiaggia. «Abbiamo scoperto un giro allargato di ragazzi- consumatori tra i 18 e i 25 anni, dove si passa con disinvoltura dall'assunzione di hashish alla coca» ha spiegato ieri mattina in conferenza stampa il commissario Paolo Badioli, vice dirigente della squadra mobile facente funzione, alla presenza del capo di gabinetto Antonio Sguanci. «Uno spaccio - ha proseguito Badioli - che, nello specifico, avveniva tranquillamente anche alla luce del sole, tra le compagnie che si riuniscono sui muretti del viale o in spiaggia per confondersi meglio. Tutto si concretizzava con il passaparola e l'incontro fugace, l'ordinazione era a voce, perchè nessuno usava il cellulare per prudenza, e questo modus operandi ha costretto anche noi poliziotti a condurre un'investigazione di stampo tradizionale senza, per fare un esempio, l'uso di intercettazioni».

Pedinamenti

«Li abbiamo seguiti e monitorati - ha puntualizzato - studiavamo i loro comportamenti con i clienti pronti anche a fare la vedetta alla bisogna. In base a quanto è emerso in questo periodo possiamo ben dire, senza ombra di dubbio, che il consumo di droga, e soprattutto di coca, non solo è in aumento ma che l'età si sta abbassando sempre di più. Ne abbiamo segnalati alla Prefettura come assuntori una cinquantina ma altrettanti non li abbiamo identificati. E' uno spaccato sociale che impone a tutti noi una riflessione». Le indagini hanno consentito di ricostruire la rete dello spaccio le cui maglie si sono strette giusto una settimana fa. Per gli investigatori i tre arrestati erano coloro che rifornivano il giovani pesaresi. Il pesce ritenuto più grosso è un 37enne residente a Montelabbate, oggi in carcere a Villa Fastiggi dopo la convalida dell'arresto. Si tratta di Marco Sarracino originario del Napoletano. Ufficialmente è senza lavoro ma viaggia in suv, lo stesso che è stato requisito. Come Pollicino la cocaina la spezzettava, suddividendola in più nascondigli nelle campagne nella zona di Pesaro.

Nascondigli in campagna

Non la teneva in casa ma la celava sotto arbusti e cespugli. Un po' qua e un po' là tanto che un primo ritrovamento di circa 30 grammi non l'aveva turbato più di tanto. Gli è andata peggio la notte a cavallo tra il 19 e il 20 dicembre quando la polizia ha scoperto un vaso interrato con un etto di cocaina innescando una sequenza di perquisizioni, arresti, sequestri e denunce in giornata Nell'indagine è rimasta coinvolta anche la compagna del 37enne che è stata denunciata mentre sono stati arrestati con l'accusa di detenzione a fini spaccio altre due persone ritenute suoi intermediari: Fabrizio Moretti, 43enne gestore di un circolo ricreativo alla periferia cittadina, ora agli arresti domiciliari dopo la convalida, e Alessandro Giardini 41enne operaio di Vallefoglia, incensurato, già processato per direttissima nei giorni scorsi. Per lui 8 mesi di reclusione con pena sospesa,.

Simonetta Marfoglia

