Cna: salta la sfilata in piazza

PESARO La moda non si ferma ma si prende una pausa. La 14esima edizione di Cna Idee in Moda - la tradizionale sfilata organizzata dalla Cna di Pesaro e Urbino quest'anno non si terrà. Il popolare momento dedicato allo spettacolo, al fashion e alla bellezza - che per il 2020 aveva scelto ancora una volta la cornice suggestiva e straordinaria di Piazza Duca Federico ad Urbino - a causa delle restrizioni e dei nuovi regolamenti sui luoghi pubblici e quelli riservati agli spettacoli, sarà rinviata. «Una decisione sofferta ma necessaria - dice il patron della manifestazione e segretario della Cna di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni che abbiamo a lungo soppesato anche con le nostre imprese ma che giudichiamo inevitabile». Idee in Moda infatti è uno degli eventi più seguiti dell'estate. Per 11 anni a Pesaro (piazza del Popolo e piazza della Libertà) e poi ad Urbino (in piazza Duca Federico), la passerella della moda ha sempre avuto - grazie alla presenza di star e personaggi di primo piano dello spettacolo e della televisione - una media di 4-5mila spettatori ad evento. Le riprese televisive hanno raccontato sempre piazze piene, colorate ed eleganti. «Quest'anno aggiunge Bordoni in base alle nuove disposizioni di sicurezza e distanziamento sociale non eravamo in grado di garantire anche televisivamente quel colpo d'occhio suggestivo e che ci ha sempre caratterizzato. Ed inoltre, per rispetto a chi in questi mesi è stato in prima linea nel fronteggiare l'emergenza e per tutti coloro che hanno avuto cari e familiari colpiti dal Covid ed anche per un senso di decoro e rispetto, abbiamo ritenuto fosse necessario osservare un momento di pausa. Ecco perché Cna Idee in Moda ha deciso di fermare i motori; ma solo per quest'anno. Siamo pronti a tornare nel 2021 con un'edizione che sarà straordinaria e che regalerà al pubblico ancora momenti di fascino e bellezza».

