Cittadella delle scuole «Miopia sul parco»

PESARO Gruppo Zero ritiene «decisamente inopportuna» l'ipotesi, che potrebbe rappresentare il secondo step dopo la riqualificazione della Dante Alighieri, di costruire la nuova scuola Mascarucci lì di fronte, utilizzando una parte del parco di via Gattoni. Questo, «pur condividendo la necessità e l'urgenza di porre in sicurezza tutte le scuole pesaresi, operazione avviata con evidente ritardo rispetto i tempi dettati dalla normativa vigente». Tra i motivi della contrarietà espressi da Gruppo Zero, «la soluzione di riedificare la scuola Mascarucci nell'unico spazio verde di Soria, denota la totale assenza di una preventiva valutazione delle priorità del quartiere e delle possibili funzioni di quel giardino. Da un nostro studio, quell'area verde potrebbe svolgere un ruolo determinante per la riqualificazione di Soria. Una possibilità importante che andrebbe irrimediabilmente bruciata qualora si attuasse l'intento dell'assessore Belloni. Risulta del tutto evidente - continua il gruppo che si occupa di Cultura, Società, Territorio, Ambiente - che l'iniziativa espressa si fondi prevalentemente sulla futura cessione dell'area attualmente occupata dalla scuola Mascarucci. Facile comprendere che i possibili introiti non possano assolutamente controbilanciare il sacrificio di quel giardino e la rinuncia ad un'ottima opportunità di riqualificazione del quartiere. Del tutto pretestuosa appare la motivazione di rendere più agevole l'accompagnamento degli studenti, quando invece la strada da perseguire dovrebbe essere quella di creare le condizioni affinché gli stessi si rechino a scuola da soli, evitando traffico ed inquinamento». Gruppo Zero pone una serie di quesiti all'amministrazione comunale: «Per quale ragione, prima ancora di concepire interventi di questa natura, non pensare a come riqualificare il quartiere creando una rete ciclo-pedonale interna capace di collegare in sicurezza tutte le strutture pubbliche ed i siti di maggior interesse? Per quale ragione non riedificare la scuola Mascarucci sulla stessa area, creando una struttura prefabbricata che, qualora ben concepita, potrebbe richiedere tempi realizzativi particolarmente brevi?».

