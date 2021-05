Circolo tennis e piscina Nel cuore della Baia la ripartenza è sportiva

LA RIPARTENZA

PESARO Nuova vita per il Circolo tennis e per l'intero polo sportivo di Baia Flaminia per farne un centro di eccellenza del territorio e nazionale. Non solo gli spazi attuali potranno essere omologati per ospitare tornei internazionali di tennis, ma si avrà anche uno spazio natatorio polivalente, moderno e bello da vedere. La rinascita sta tutta nei disegni del progetto di sport-architettura curato dallo studio pesarese di progettisti ChPlus architecture partners.

Il progetto

Le istantanee mostrate dall'architetto Bruno Mariotti, vedono l'area cambiare sotto il profilo estetico e funzionale. Un'architettura verde, sostenibile che ha incontrato da subito il favore di Stefano Cesarini, tennista e presidente del Circolo. Un'operazione di restyling e valorizzazione da 450mila euro per candidare il Circolo, già punto di riferimento per attività agonistica e dilettantistica, ad ospitare sempre più competizioni nazionali e internazionali. Di pari passo, dopo anni di gestione difficile per le continue manutenzioni e la necessità di un ammodernamento, anche la piscina è pronta a cambiare volto per diventare un impianto natatorio polifunzionale a beneficio della città e degli sportivi che ruotano intorno al Circolo tennis. «Il vero punto di forza che rende il recupero e la valorizzazione di questo polo fra il Lungofoglia e il cuore della Baia entra nel merito l'architetto Mariotti, che coordina il lavoro con i professionisti Sabatini e Cesarini è l'innovativa soluzione architettonica, che caratterizzerà proprio la piscina. Stiamo parlando di un elemento sopraelevato, dopo il piano vasca, o meglio una grande piastra lineare con tetto praticabile, a cui si accederà da una rampa in legno.

L'innovazione

«Una soluzione questa studiata per rendere tutto quello spazio, che si snoda dall'impianto natatorio fino alle strutture dei campi da tennis, davvero polifunzionale. La struttura sopraelevata sostenibile e non impattante è stata inserita privilegiando il colpo d'occhio e la particolarità della posizione da cui si vede il Lungofoglia, l'arenile della Baia e il San Bartolo in prospettiva. L'obiettivo resta ultimare la riqualificazione del polo natatorio per la primavera 2022.

Tutto è stato studiato in concerto con il Circolo tennis, che ricordiamo si è aggiudicato l'ultimo bando comunale per l'affidamento in concessione del Centro sportivo di Baia Flaminia per una durata di 15 anni, che comprende la gestione dei campi da tennis, della piscina e dell'area verde adiacente. La stessa struttura sopraelevata potrà essere fruita ad uso dell'area verde, dei fruitori della piscina o per le premiazioni dei tornei di tennis».

Il Circolo

La prima vera fase operativa per la rinascita del polo sportivo è prevista già per inizio giugno, ma sarà un piano di recupero in tre step per concludersi nel 2022. «Si attendono solo le autorizzazioni dell'Amministrazione comunale, poi sarà possibile dare avvio al cantiere prosegue l'architetto Mariotti si parte con il rifacimento dei due campi in terra rossa e la realizzazione di un nuovo campo da gioco in sintetico e tribuna verde, portando così il polo a cinque campi in tutto. Anche i campi esistenti, come da progetto concertato con i vertici del Circolo pesarese, saranno ridimensionati per garantire con le nuove dimensioni, l'omologazione per i tornei Challenger di categoria minore. L'intenzione resta ultimare i lavori entro il mese di agosto, perché l'impianto dovrà accogliere a fine estate un torneo internazionale.

Letizia Francesconi

