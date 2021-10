Cinque anni fa le devastanti scosse del 26 e del 30 ottobre

PESARO E' stata la più forte scossa, a livello di percezione, avvertita nel Pesarese negli ultimi anni, più forte - a detta di chi l'ha avvertita - di quella del 2016. Anzi, di quelle doppie del 2016. Cinque anni dal terremoto delle Marche, con l'anniversario della seconda scossa, dopo quella devastante di agosto, che è caduto pochi giorni fa, il 26 ottobre. Quel giorno, alle 19.16 una forte scossa di magnitudo 5.4 era stata registrata nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (provincia di Macerata), seguita da una ancora più intensa di magnitudo momento 5.9 alle 21.18 con epicentro nel Comune di Ussita. Ma una terza scossa ancora più terribile è stata poi registrata quattro giorni dopo, il 30 ottobre. Una nuova e devastante scossa di terremoto alle 7.40. Il sisma, di magnitudo 6.5 Richter, allora venne distintamente avvertito in molte altre regioni italiane, dalla Puglia al Trentino Alto Adige, con l'epicentro del terremoto stato localizzato tra Norcia, Castelsantangelo sul Nera e Preci (al confine tra Umbria, Marche e Lazio) ad una profondità di nove chilometri. Il sisma del 30 ottobre 2016 causò dei danni anche in provincia di Pesaro, soprattutto alle chiese e ai luoghi di culto, che erano già stati lesioni dalla scossa del 24 agosto. Come la chiesa monumentale del convento di San Giovanni di Pesaro, rimasta chiusa a lungo, il duomo di Urbino che ha subito la stessa sorte o, a Fano, la chiesa di Santa Maria Nuova e il campanile della chiesa di Ponte Metauro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA