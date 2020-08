Ci si consola con la nuova scuola media ormai finita

PESARO A parziale consolazione dei contrattempi e degli intoppi che il Comune trova negli appalti delle opere pubbliche c'è l'ormai prossima ultimazione della nuova scuola media di via Lamarmora che sarà intitolata al grande studioso pesarese Antonio Brancati, lo storico nume tutelare della Biblioteca Oliveriana da lui diretta con profonda passione e dedizione per 35 anni dal 1974 al 2009. A dire il vero il plesso, realizzato ex novo, si è fatto un po' attendere, basta rammentarsi che alla posa della prima pietra risale a più di tre anni fa, al giugno 2017, quando alla cerimonia era intervenuto l'allora premier Paolo Gentiloni, ma il 2020, in tempi di distanziamento sociale, di fame di spazi e di aule ampie, non poteva che essere l'anno ideale per il taglio del nastro. La nuova scuola di via Lamarmora sarà a prova di Covid. Con spazi ampi e meno studenti del previsto verranno attivate 12 aule rispetto alle 16 inizialmente previste. Da settimane sono in corso i collaudi, come per esempio i acustici, per testare con apparecchiature il rumore dentro le aule ed è stata completata la gara per l'acquisto degli arredi. I lavori esterni e interni sono praticamente conclusi. Come più volte ribadito anche dall'Amministrazione comunale anche sotto il profilo della prevenzione Covid non ci saranno problemi perchè le aule che sono state ricavate sono grandi, spaziose e luminose con misure di sicurezza alle finestre. Sono 375 alunni gli alunni che frequenteranno la scuola media, suddivisi in aule con un numero di ragazzi tra 15 e 25. Non solo, nella variazione nel piano triennale delle opere è stata inserita anche la realizzazione della palestra attigua, grazie a un finanziamento importante da un bando regionale. L'ultimo quadro dell'investimento indica 3,6 milioni di euro per l'operazione di edilizia scolastica in via Lamarmora, compresa la sistemazione delle aree esterne, in aumento rispetto ai 3 milioni di euro calcolati a inizio lavori. Ma l'intera somma è già stata finanziata e sono già stati liquidati quasi tutti i lavori.

