Chiesa di San Giovanni ultimo atto del restauro

GLI STANZIAMENTI

PESARO Nuovo restauro di completamento e interventi dal nuovo anno per la chiesa monumentale San Giovanni Battista di via Passeri. Con la sua riapertura nell'estate scorsa, dopo la messa in sicurezza post sisma 2016 i lavori non sono ancora finiti. Con l'anno nuovo, dovrebbero entrare nelle casse comunali altri 17 mila euro, una quota questa a saldo di risorse ministeriali stanziate per il sisma, e che i tecnici comunali con l'architetto Davide D'Ursi, dovranno impiegare per completare il restauro.

Facciate esterne

Work in progress: fra i lavori in programma che tecnici comunali stanno seguendo, c'è la sistemazione delle facciate esterne, rimaste fuori dalla prima tranche di lavori. Stiamo parlando di porzioni di facciate sul lato che corre fra lo spazio usato dagli scout e l'ingresso alla biblioteca San Giovanni. All'appello mancano poi altri interventi di valorizzazione, come i restauri di porzioni interne alla chiesa, che però attendono l'ok della Sovrintendenza. Nello specifico si tratta di lavori di straordinaria manutenzione delle parte in fase di distacco dei rivestimenti marmorei della logge interne navata d'ingresso, terzo loggia a destra dell'ingresso e ripristinare parti di copertura e reti di allontanamento volatili. Altri i lavori che potranno essere realizzati beneficiando delle risorse rimanenti che, ci dicono i tecnici comunali, saranno investite per il ripristino e la riqualificazione anche dei portali d'ingresso esterni e altre migliorie. In particolare dovrà essere recuperata la cappella interna lesionata gravemente dal sisma. Infine, dovranno essere effettuati anche quei lavori attesi da tempo all'interno del chiostro del complesso monumentale, l'unico ad oggi ancora esistente in città, ma che al suo interno presenta diverse parti puntellate e da mettere in sicurezza. Risorse che si aggiungono a quelle già spese, circa 500 mila euro, utilizzate per l'adeguamento sismico e la riapertura della chiesa. Intanto anche i frati della chiesa monumentale di San Giovanni mostrano gli ultimi restauri eseguiti su alcune opere, rimaste danneggiate dalle scosse dell'ottobre 2016. Padre Aldo Marinelli, priore, mostra per esempio il bambinello restaurato dopo le lesioni subite, grazie anche al contributo di Lions e Leo Club della città.

Gli sponsor

Con l'intervento di sponsorizzazione, è stato possibile ricollocare il bambino Gesù completando la scultura lignea della Madonna con il bambino, già restaurata nel 2013. L'intervento ha spiegato Attilio Della Santina, presidente del Lions Club, è stato realizzato grazie ai giovani dell'associazione Leo Club, restituendo un patrimonio storico-artistico e religioso alla città. Altre le porzioni e le opere ancora da restaurare.

Letizia Francesconi

