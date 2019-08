Chiesa di San Giovanni riaperta «È la storia nel cuore della città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOPESARO Tanti i pesaresi che attendevano l'apertura della chiesa di San Giovanni Battista di via Passeri con la prima messa celebrata in via simbolica ieri pomeriggio per festeggiare l'evento speciale. Un'attesa lunga due anni e mezzo prima che questo gioiello architettonico e luogo di culto e preghiera vedesse sanate le profonde ferite inferte dal sisma del 2016. Un esempio per tuttiLa storia recente del recupero della chiesa è una storia di collaborazione che ha visto i residenti della zona impegnarsi in prima persona, lavorare...