«Chi non vaccina i propri figli non ha diritti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESPERTOPESARO «Chi fuma non entra al cinema. Se uno vuole vedersi il film spegna la sigaretta. Io credo che la stessa cosa dovrebbe valere per la scuola con chi non è vaccinato». Il paladino della battaglia contro i no e free vax Roberto Burioni si affida, come al solito, ad un'efficace metafora per commentare il caso della bambina immunodepressa di Fossombrone che, inizialmente, rischiava di finire in classe con due bambini non vaccinati. I bambini non vaccinati frequenteranno un'altra classe e così la bambina potrà andare regolarmente...